Carrió lo tildó de "criminal" y Moyano se acerca al kirchnerismo

"Yo les decía que no corten la ruta cuando yo llegaba. Porque era una pelea. (Néstor) Kirchner nos quería meter en la ruta para confrontar con el criminal más criminal de la Argentina, que era el jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano". De esta forma, Elisa Carrió recordó ayer el célebre conflicto con el campo, al cumplirse 10 años de anunciada la Resolución 125 firmada por Martín Lousteau que desató aquella batalla. En el acto en la localidad bonaerense de San Pedro, uno de los epicentros de aquella pelea librada en el interior, la líder de la Coalición Cívica volvió a cargar contra el ex líder cegetista, distanciado definitivamente de la Casa Rosada macrista.

En el anterior round, luego de que el Camionero colmara la 9 de Julio en protesta contra la gestión de un Mauricio Macri por el que hizo campaña, el clan Moyano (con su hijo Pablo) denunció a Carrió por "incitación a la violencia colectiva y apología del crimen", al compararlo con el desaparecido sindicalista norteamericano Jimmy Hoffa.

No sorprendería que haya otra presentación judicial después de que lo haya catalogado de "criminal". Algo que, por cierto, ya había hecho semanas atrás: Es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo Moyano seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero", declaró al diario El País de Uruguay. Desde Balcarce 50, por otra parte, auspician expedientes judiciales en su contra.

Mientras parece improbable recomponer su relación con el macrismo, el camionero sí está retomando una vieja amistad con un ex oficialismo, que hasta el quiebre con el actual parecía igual de imposible. A los gestos de reconciliación previos, hoy llegará la primera fotografía en el ND Teatro, a 45 años de la victoria de Héctor Cámpora. Con la excusa de la proyección del documental "Perón, Sinfonía del Sentimiento", un contexto 100% peronista, el también presidente del club Independiente volverá a compartir escenario con referentes del kirchnerismo.

No parece casual la elección de la película de Leonardo Favio, que recuerda el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, el exilio y sus "esfuerzos por mantener la unidad del movimiento", tal como remarcaron desde la organización. Tal como ya contó este diario, el kirchnerismo está más abierto a reincorporar a ex socios que se fueron años atrás, empezando por el propio Moyano, que llegó a hacerle paros a Cristina Fernández de Kirchner y hoy sobrevuela en el Instituto Patria una posible invitación para un café. Lo de hoy podría ser un prólogo del reencuentro. Junto al camionero, que durante el kirchnerismo renunció a la titularidad del PJ bonaerense, estarán el jefe de la bancada del FpV en Diputados Agustín Rossi, y sus colegas de Unidad Ciudadana Hugo Yasky, Daniel Filmus y Cristina Álvarez Rodríguez.

En otra muestra más de reactivación del PJ, varios de ellos viajarán a San Luis este mismo viernes para un encuentro con Alberto Rodríguez Saá de anfitrión, bajo el optimista slogan "Hay 2019". Y un poco más adelante en el calendario peronista, ayer el titular del PJ Nacional, el diputado José Luis Gioja, agendó para el jueves 22 el primer Consejo Nacional del año.