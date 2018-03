Llega "The Terror", la serie de Ridley Scott

"The Terror", la serie dirigida por el escocés Ridley Scott, se estrena el 26 de marzo por el canal AMC. Basada en hechos reales, está ambientada entre 1845 y 1848, cuando dos barcos de la Royal Navy británica viajaron por el Ártico con la intención de explorar el Paso del Noroeste, un territorio por aquel entonces desconocido. Pero su misión no llegó a buen puerto y ambas embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro. El proyecto cuenta con 10 episodios, y las actuaciones de Jared Harris ("The Crown") como el segundo al mando de la expedición y Tobias Menzies ("Outlander") como el Capitán James Fitzjames,