Compilado de dictámenes y consultas

Retención del impuesto a las ganancias sobre el trabajo en relación de dependencia. Resolución General N° 2.437 (AFIP), sus modificatorias y complementarias -hoy sustituida por su par N° 4.003-E (AFIP)-. Aplicación del Decreto N° 1.242/13 y la Resolución General N° 3.525 (AFIP). Sumas abonadas en concepto de sueldo básico; plus operativo e incremento salarial. Retención aplicable.

Resolución N° 37/17 (SDG TLI) Fecha: 06/09/17.

- A los fines de la aplicación del régimen de retención sobre los haberes percibidos a partir del 1 de septiembre de 2013, debía considerarse si la mejor remuneración devengada en el período enero-agosto de 2013 superaba el tope de $15.000, en tanto constituyan remuneraciones -mensuales, normales y habituales-, entendiéndose como tales aquellas que correspondan a conceptos que se hayan percibido, como mínimo, durante al menos seis (6) meses del referido período.

- Las liquidaciones salariales de los rubros Sueldo Básico, Plus Operativo e Incremento Salarial, que se incluyen en el "Sueldo Integral" y en concepto de "Francos Compensatorios", más allá de su distinta denominación, en su origen responden a una misma naturaleza remunerativa e integran los haberes del trabajador dependiente en la actividad específica de que se trata. En consecuencia, procede la consideración de ambas en forma conjunta, configurando así remuneraciones ?mensuales, normales y habituales- a los fines de los beneficios instaurados por la normativa en cuestión, aún cuando individualmente considerados no se hayan percibido durante 6 (seis) de los 8 (ocho) meses del período base.

- Siguiendo el temperamento expuesto, si a las remuneraciones brutas liquidadas en concepto de Sueldo Básico, Suplemento Operativo e Incremento Remunerativo y/o Francos Compensatorios, sumado a ellos el rubro Antigüedad, se le deducen las sumas atribuibles a los adicionales que no cumplirían con la pauta de regularidad exigida, los haberes brutos de los meses de abril, mayo y agosto de 2013 superan el límite salarial de $15.000 previsto por el Decreto N° 1.242/13.

- Consecuentemente, las retribuciones percibidas por el consultante a partir del 1 de septiembre de 2013 y hasta diciembre de 2015, inclusive, si bien gozaban del beneficio del incremento de las deducciones personales previsto por el Artículo 4° del hoy derogado Decreto N° 1.242/13 resultaban pasibles del régimen de retención del Impuesto a las Ganancias contemplado por la Resolución General N° 2.437 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, aplicándose a partir del 1° de enero de 2015 los montos establecidos en el punto 2 del Apartado A del Anexo de la Resolución General N° 3.770 (AFIP) y para las percibidas a partir del período fiscal 2016 las disposiciones de la Resolución General N° 3.831 (AFIP), todas dejadas sin efecto por su par N° 4.003-E (AFIP).

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Escuela de conductores particulares. Tratamiento en el gravamen. Inaplicabilidad de la exención.

Resolución N° 40/17 (SDG TLI). Fecha: 02/10/17.

- No resulta aplicable a las prestaciones realizadas por la rubrada la exención contemplada en el apartado 3 del inciso h) del Artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que exime del gravamen a los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referidos a la enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos planes

- Ello, por cuanto las clases particulares de conductores (oficializados a partir de la aprobación del Consejo Provincial de Seguridad Vial) no responden a un plan de enseñanza oficial establecido por una autoridad competente y no se verifica que el desarrollo del curso ni su contenido se ajuste a un plan de enseñanza oficial ejecutado por un establecimiento educativo aprobado -a los que se refiere la norma exentiva en su primer párrafo- a la cual sirvan de apoyo, no resultando asimilable, por otro lado, el curso que origina la consulta a aquél que motivara el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Empresa Alas Argentinas S.R.L. (TF 29.795-I) c/DGI" de fecha 24/5/2016

Actividad de venta de artesanías por Organismo enumerado en el Artículo 1º in fine de la Ley 22.016 (organismo nacional, provincial o municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso). Inaplicabilidad de la exención.

Resolución N° 35/17 (SDG TLI). Fecha: 14/08/17.

La actividad de venta de artesanías se encuentra alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado conforme lo establecido en el Artículo 1°, inciso a) de la ley del gravamen, no resultando de aplicación al caso la dispensa prevista en el punto 1 del inciso h) del Artículo 7° de dicha ley, toda vez que, independientemente de que dicho organismo esté comprendido en el Artículo 1° in fine de la ley N° 22.016, la exención bajo análisis refiere exclusivamente a locaciones y prestaciones de servicios, no siendo aplicable a la venta de cosas muebles.

Expensas. Tratamieto tributario.

Resolución Nº 26/17 (SDG TLI). Fecha: 5/6/17.

- Los ingresos por expensas que perciba la institución en cumplimiento de sus funciones no se encuentran alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado, en la medida en que los importes cobrados sólo incluyan conceptos que representen el reintegro de los gastos que proporcionalmente le corresponde a cada propietario.

- Por el contrario, no resultan incluidos en dicho tratamiento -para el caso hipotético en el que la consultante dejara de ejercer la administración del emprendimiento sin retribución- los honorarios por la gestión de administración, dado que constituyen el precio de una prestación gravada, ni los ingresos que eventualmente pudiera llegar a recaudar por servicios específicos brindados por esa entidad en forma directa a los propietarios que los soliciten.

IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DÉBITOS EN CUENTA BANCARIA Y OTRAS OPERACIONES

Proveedor no financiero de crédito registrado ante el B.C.R.A. Conceptos gravados por el impuesto.

Resolución N° 34/17 (SDG TLI). Fecha: 10/8/17.

- A partir de su registro ante el Banco Central de la República Argentina como proveedor no financiero de crédito, resulta ser una entidad regida por la Ley de Entidades Financieras conforme los términos de la Comunicación ?A N° 5593 -actualizada por la Comunicación ?A N° 5603-, y por lo tanto le son de aplicación las prescripciones del tercer párrafo del Artículo 7° del Anexo del Decreto N° 380/01 y sus modificaciones.

- El mismo establece que cuando se trate de entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, las mismas estarán alcanzadas en el presente impuesto, únicamente por las sumas que abonen por su cuenta y a su nombre, respecto de los conceptos que se indican a continuación, cualquiera sea el medio utilizado para el pago -débito en cuenta corriente bancaria, transferencia, cheque propio, movimiento de fondos, incluidos los originados en las cuentas que poseen dichas entidades en el BCRA u otro: honorarios a directores, síndicos e integrantes del consejo de vigilancia; remuneraciones y cargas sociales; otros gastos de administración no mencionados en los incisos precedentes; gastos de organización, incluidos los originados en los contratos para la provisión de software; donaciones; tributos como sujetos pasivo o responsables por deuda ajena; adquisición de bienes muebles e inmuebles no afectados a contratos de intermediación financiera; dividendos; comercios adheridos a sistemas de tarjeta de crédito y/o compra.

