La venta de juegos digitales alcanzó los u$s 9000 millones en un año

El mercado del videojuego está en contínua expansión, como ha quedado muy claro con la llegada de los eSports. Y las ventas de títulos y contenido para los mismos es un buen exponente para analizar la situación de este mercado.

Según un estudio de la consultora especializada Superdata, tanto la comercialización de videogames como material para plataformas de descarga creció un 11% en todo el mundo, reuniendo ingresos por u$s 8900 millones.

Por otro lado, en las consolas, y comparando enero de 2018 con el mismo mes de 2017, el crecimiento es de un 57%. En PC, el crecimiento ha sido de un 24% y, por último, en los sistemas operativos móviles se vendió también un 11% más. En el campo de los juegos sociales y MMOs (massively multiplayer online), si bien los free-to-play se mantienen estables con respecto al periodo anterior, aquellos de suscripción caen un 5% y 9% respectivamente.

En cuanto a títulos individuales, entre los Battle Royale más conocidos de la actualidad Player Unknowns Battlegrounds y Fortnite han generado u$s 200 millones en ingresos conjuntamente. Mientras que Dragon Ball Fighter Z y Monster Hunter World vendieron 1,5 millones de copias cada uno. En juegos para PC, el listado de los que más generan lo sigue encabezando League of Legends, con algunos ya "longevos" como Counter-Strike o World of Warcraft, al igual que la permanencia en el Top-10 de videojuegos como Grand Theft Auto V en consolas o los conocidos títulos de King como son los Candy Crush Saga y Soda Saga.

Latinoamérica no se queda atrás en este mercado, con una tasa de crecimiento interanual de 13,9% en 2017, según datos de la compañía de análisis de mercado Newzoo.

La firma subraya que más del 80% de todos los ingresos de juegos de la región son generados por México, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, y existe una población gamer de 397 millones de personas, de los cuales 206 millones son jugadores online.

Actualmente, muchos jugadores consumen videojuegos, pero también hay que tener cuenta que los hábitos han dado un gran cambio. Para entenderlo, solo hay que pensar que hace unos años el juego se limitaba a las máquinas recreativas o a las consolas, pero con la aparición de los móviles la industria ha dado un vuelco considerable.

En Latinoamérica, el segmento de la telefonía móvil es el mayor impulsor de los ingresos, con un aumento interanual de 34,6% en 2017. La consultora Newzoo prevé que este crecimiento continúe a medida que los ingresos procedentes de teléfonos inteligentes y tablets aumenten todavía más de cara a 2020, impulsados por el aumento de la penetración de Internet.