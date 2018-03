Carrió: "Hugo Moyano es el peor criminal de la Argentina"

En un acto conmemoratorio del décimo aniversario del conflicto del kirchnerismo con el campo, el Gobierno volvió a cargar contra Hugo Moyano a través de la diputada Elisa Carrio, que acusó al líder camionero de ser el "peor criminal de la Argentina" y apuntó nuevamente contra el kirchnerismo.

"Néstor Kirchner nos quería en la ruta para confrontar con el criminal más criminal de la Argentina, que era Moyano", dijo, y agregó: "Nos quisieron hacer creer que se trataba de una lucha de la oligarquía, pero no fue así, ac los únicos oligarcas son los que se robaron el país", afirmó la líder de la Coalición Cívica.

"En aquel 2008 se unieron los peones del campo junto a los chacareros para defenderse de la locura a la que nos quería llevar el gobierno de entonces", señaló.

La cofundadora de Cambiemos hizo referencia a la controversial medida que aplicaba retenciones móviles a la soja, el trigo y el maíz, y que tenía como objetivo desacoplar los precios nacionales de los valores del mercado internacional, para garantizar la oferta en el marcado interno. "Estoy feliz de poder recordar esa gesta que logró el campo hace diez años", aseguró.

La diputada oficialista destacó que la resistencia de los sectores rurales, a la larga, dio sus frutos, ya que se logró "un cambio republicano" en la Argentina. A su vez, Carrió indicó que el Gobierno de Cambiemos está "haciendo la más importante de las revoluciones, una revolución en paz y sin violencia".

La legisladora chaqueña señaló que "se han cumplido las promesas electorales para el sector" rural, pero reafirmó el compromiso del oficialismo para "seguir luchando con el campo" en los desafíos venideros. "Tenemos que poder sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo, esa es la única manera de poder alcanzar la prosperidad, sin descuidar la inversión social que en este gobierno es récord", recalcó.

Acerca de su rol dentro de la alianza oficialista, afirmó que seguirá "alzando su voz" cuando advierta situaciones con las que no esté de acuerdo. "Tenemos que confiar y no tenerle miedo a la democracia y escucharnos, en Cambiemos hay democracia, pero cuando veo que algo no se escucha, yo alzo mi voz", concluyó Carrió.