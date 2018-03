El Gobierno envía a Braun a EEUU a tratar aranceles al acero y aluminio

El secretario de Comercio, Miguel Braun, viaja a Washington a reunirse con funcionarios de estadounidenses para tratar los aranceles al acero y el aluminio, y reiterar el pedido de que se incluya a Argentina en la nómina de países excluidos de los gravámenes de 25 y 10 por ciento, respectivamente.

"Es una visita de trabajo en la que tendrá varias reuniones y que coincide con el tema de los aranceles: haré todos los esfuerzos para que Argentina tenga un mejor tratamiento, ya que las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos son muy pequeñas", indicó.

En Washington, Braun se entrevistará con su par Wilbur Ross y con el representante comercial, Robert Lighthizer.

En diálogo con FM Milenium, el funcionario agregó: "Estados Unidos no puede pensar que Argentina es una amenaza de seguridad nacional, con lo cual presentaré todos los argumentos para que nos traten lo mejor posible".

En efecto, según datos de la Secretaría de Comercio, el país sólo exporta el 0,6% de todo el volúmen de acero que recibe EEUU y sólo el 2,3% del volumen de aluminio.

"La discusión en el mundo parte de una situación de mucha apertura e integración y de una fuerte preocupación por la competencia de algunos países que subsidian su producción. Hubo un desplazamiento industrial hacia esos países, sobre todo de Asia, y eso generó preocupación en Estados Unidos, Europa y otros países industriales", explicó.

Que la Argentina tenga una economía cerrada agrava la situación, según Braun: "El problema nos rebota porque nuestras empresas que no están integradas en las cadenas globales de valor, y no hay ningún país al que nos queramos parecer que no esté integrado".

Ayer, el presidente Mauricio Macri le transmitió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, la "preocupación" del gobierno argentino por la decisión a través de un contacto telefónico.

Trump se comprometió a evaluar la posibilidad de hacer lugar a un pedido para que la Argentina sea exceptuada de cualquier medida restrictiva que afecte las exportaciones de acero y aluminio hacia ese destino.

El contacto entre presidentes se inscribe en la estrategia de la Cancillería y el Ministerio de Producción de “dialogar con las autoridades de Estados Unidos con miras a lograr la excepción de esos aranceles para las exportaciones argentinas", a diferencia de Brasil, que advirtió que apelará con mecanismos multilaterales.