Recolección de basura: quiénes son los responsables y qué poder tienen

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) gestiona, por día, alrededor de 6700 toneladas de residuos. De su recolección y traslado se encargan seis empresas y el Ente de Higiene Urbana, que se reparten el área en siete zonas.

Pese a que se trata de firmas que ofrecen un servicio público, es muy poco lo que se sabe sobre cada uno de ellas. La información escasea en sus páginas web –si es que la tienen– y se muestran reticentes a hablar con la prensa. En el mejor de los casos, sugirieron a quien escribió esta nota contactarse con el área de Prensa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Por su parte, la cartera en cuestión se limitó a responder las preguntas vía mail y, ante el pedido de entrevistar al funcionario que la lidera, no mostraron interés y también sugirieron contactarse con el área de Prensa. A raíz de la poca información disponible, y de lo aportado por el ministerio, es que se pudo armar la presente nota.

La basura se recolecta de los contenedores negros que se encuentran distribuidos en la CABA y se llevan a tres estaciones de transferencia.

El sistema

De la prestación del servicio público de higiene urbana se encargan los siete jugadores que se muestran en el plano. Esto significa: fracción húmedos, comprendiendo el servicio de recolección, barrido y limpieza de calles, y sus prestaciones básicas y complementarias, incluyendo el transporte del material resultante a las estaciones de transferencia.

En ellas, los residuos se compactan y se cargan a un nuevo camión con mayor capacidad para luego ser transportados al Complejo Ambiental Norte III, ubicado en José León Suárez.

La basura se recolecta de todos los contenedores negros –que proveen las siete firmas antes mencionadas- que se encuentran distribuidos en la CABA y se llevan a alguna de las tres estaciones de transferencia.

¿Con tenedor o sin tenedor?

Desde la Defensoría del Pueblo de la CABA admiten que la contenerización “siempre es mejor que tener las bolsas diseminadas en la vía pública”. Aun así, critican cómo se implementó esta política por dos motivos. Por un lado, resaltan que no se hizo hincapié en la cuestión pedagógica –por ejemplo, que se incluya el tema en el plan educativo. Por otro lado, subrayan que su implementación no fue la adecuada, por haberse hecho en etapas –actualmente se está en la tercera-.

Resumen este error de la siguiente manera:

- En la primera etapa se pusieron los contenedores en los que se colocaba toda la basura, incluso a aquella que los vecinos habían separado previamente para que sea reciclada.

- La segunda etapa consistió en empezar a colocar, de a poco, las campanas verdes que, vale aclarar, no están en manos de las firmas recolectoras de basura –como los contenedores–, sino de las cooperativas.

- La tercera etapa consiste en la colocación de campanas en toda la ciudad, aunque existe un desequilibrio: los barrios del sur tienen menos campanas verdes que los del norte.

¿Conclusión? “No podés armar el sistema de recolección en etapas: tenés que poner toda la estructura junta, porque, si no, lo que tenías planeado hacer en 10 años, lo vas a hacer en 40”, rematan desde la Defensoría.

Otros participantes

Dentro del sistema de Higiene Urbana no debe dejarse de mencionar a los 5000 recuperadores urbanos, según el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aunque, se calcula que, en total, son unos 10.000 los responsables de la gestión de la fracción seca.

Qué pasa con lo que no se recupera...

Los residuos húmedos generados en la CABA, y no son plausibles de ser recuperados, son trasladados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), en la provincia de Buenos Aires. No hay, en territorio porteño, basurales a cielo abierto.

Hoy, la Ceamse entierra 18.000 toneladas diarias y estiman que, en 2030, este volumen llegará a 25.000.

El año pasado, la Ciudad envió más de 1 millón de toneladas de desechos.

¿Otro dato? Los porteños llevaron, tras cinco años de caída, más basura al relleno sanitario Norte III. De acuerdo a datos oficiales, se generaron unas 44.000 toneladas de residuos más que en 2016; de ellas, 6000 no pudieron ser recuperadas y terminaron en el vertedero. Es decir, entre 0,5 y 0,6 por ciento más que el año anterior, lo que se traduce así: 1.094.708 toneladas en 2016 versus 1.101.202 toneladas en 2017.

Esto deja en evidencia que la Ley de Basura Cero, que apunta a la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios, está lejos de su concreción. El texto toma como línea base las 1.497.656 toneladas de residuos enviados al relleno sanitario en 2004 y las metas son: 30 por ciento para 2010, 50 por ciento para 2012 y 75 por ciento para 2017, al tiempo que se prohíbe la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables para 2020.

Silencio de radio

¿Intervienen en el sistema de recolección de basura de la CABA otras empresas, además de las siete mencionadas?, le preguntó este medio al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño. La respuesta fue: “Si ellas contratan a otras empresas para realizar el traslado y transporte de los residuos, es una pregunta que no nos corresponde a nosotros responder, sino a las empresas de recolección”. Lo extraño es que cuando se intentó contactar a dichas empresas, en su mayoría contestaron que no se encontraban en condiciones de responder y en más de un caso brindaron el contacto de Prensa de la cartera ambiental –que, casualmente, era el de la misma persona que recomendaba hablar con las compañías. En Urbaser, puntualmente, dijeron: “No damos notas, no estamos interesados”.

Los jugadores

-IMPSA: Pertenece a la familia Pescarmona. Su presidente, Enrique Pescarmona, dispuesto a salvar a la firma de la quiebra, ofreció a los acreedores contratar un asesor financiero para vender el grupo y así pagar una deuda que ronda los US$ 1136 millones El mendocino aspira a preservar la continuidad de la empresa fundada por su familia, además de ceder el 65 por ciento del capital y alejarse del control operativo.

-Ecohabitat: Forma parte de la Unión Transitoria de Empresas denominada Níttida (dedicada a la limpieza y el saneamiento ambiental del 18 por ciento de la superficie total de la Ciudad de Buenos Aires), en conjunto con Grupo Emepa. Esta última trabaja desde 1995 en la higiene urbana de la CABA.

Los residuos húmedos que no son plausibles de ser recuperados, son trasladados a la Ceamse.

-Ashira Martin & Martin UTE: Ashira SA, en UTE con Martín & Martín SA, presta sus servicios desde octubre de 2014. En 2010, la diputada Graciela Ocaña denunció al gobierno porteño por esta licitación: aseguraba que se trataba de un guiño para que el líder de camioneros, Hugo Moyano, ingresara en el negocio de la basura. Según la legisladora, las empresas que habían ganado la licitación tenían habilitado subcontratar a otras firmas y, como esta UTE no contaba con la tecnología exigida, podía recurrir a Covelia –la firma recolectora que pertenece a Moyano– para así brindar el servicio. Se habló entonces de “un pacto” entre el, en aquel entonces, jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el camionero.

-Ente de Higiene Urbana: Bajo la figura de Ente Descentralizado, fue creado por la Ley 462, sancionada en 2000 por la Legislatura porteña. Desde ese entonces, brinda sus servicios en la zona 5.

-Cliba: Es una empresa de Benito Roggio ambiental, perteneciente al Grupo Roggio, que preside Aldo Roggio. La firma también prestó servicios a numerosas ciudades latinoamericanas como San Pablo, Asunción del Paraguay, Ciudad de la Paz, Montevideo, Las Piedras y Maldonado, en Uruguay, y Ciudad de Puebla, en México. Actualmente, presta sus servicios en el partido de San Isidro, Santa Fe, Neuquén y Centenario, además de la CABA.

-AESA: A diciembre de 2017, esta firma adeudaba $ 66 millones. Presta sus servicios en la Ciudad desde octubre de 2014. AESA Aseo y Ecología SA es su razón social. La marca adoptada para este contrato con la Ciudad es AESA Buenos Aires. Se trata de una firma de Veolia, multinacional francesa que opera servicios medioambientales en 50 países.

-Urbaser: “No damos notas, no estamos interesados”, respondieron a este medio cuando intentó contactarlos. Mantiene una Unión Transitoria con Transporte Olivos (fundada en 1970, y dedicada a la prestación de servicios de higiene urbana y disposición final de residuos). Urbaser se encuentra en el país desde 1994 y presta servicios urbanos desarrollados directamente o a través de sociedades participadas. De acuerdo a su web, “Urbaser Argentina aporta el know how proveniente de España, lugar donde es líder nacional, a través de la empresa CLECE SA”.