El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama negocia con Netflix para producir un programa propio de contenido político para la plataforma, según reveló el periódico norteamericano The New York Times.

Obama se mantiene prácticamente ausente de la vida pública desde el 20 de enero del año pasado, cuando finalizó su segundo mandato presidencial y abandonó la Casa Blanca para dar lugar a Donald Trump.

De acuerdo con medios especializados, si bien tanto él como la ex primera dama Michelle Obama trabajan desde entonces en sus libros de memorias sobre los años en el poder, aparentemente están considerando también la oferta de Netflix para realizar algún tipo de programa para los casi 120 millones de suscriptores de la compañía.

Con más de 100 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, la popularidad del ex presidente sigue extremadamente alta, por lo que la plataforma de streaming trabaja para tentarlo con conducir un show, aún sin formato ni número de episodios definidos.

Una de las opciones que se barajan es un programa de debates sobre los temas que dominaron su presidencia, en el que Obama ejerza el rol de moderador.