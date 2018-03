El BCRA necesitó cerca de u$s 400 millones esta semana para bajar al dólar

El Banco Central (BCRA) volcó al mercado casi de 400 millones de dólares de sus reservas esta semana para bajar el precio del dólar, que había alcanzo a superar los 20,71 en el mercado minorista y los $ 20,41 en el mayorista.

Lejos de esperar al último minuto de operaciones para intervenir en la plaza cambiaria, el Central madrugó hoy y salió a vender divisas pasadas las 11. La actitud vendedora se mantuvo toda la rueda y la entidad colocó u$s 212,5 millones.

"El BCRA está vendiendo con furia", graficó un operador al promediar la tarde.

Con la mano de la autoridad monetaria en el mercado, el dólar mayorista perdió 11 centavos y terminó a $ 20,25.

Por su parte, el dolar minorista retrocedió 14 centavos y cerró a $ 20,54, según el promedio que realiza el BCRA.

El dólar Banco Nación (BNA) perdió 15 centavos y finalizó a $ 20,50, mientras que el dólar blue avanzaba a $ 20,52.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 835,064 millones, sin registrarse operaciones en los mercado de futuros MAE

"La estrategia oficial estimuló el desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior y desarticuló la presión sobre el tipo de cambio en la última rueda de la semana", analizó Gustavo Quintana de PR Cambios.

El lunes, la entidad que dirige Federico Sturzenegger comenzó con sus intervenciones en la plaza cambiaria. Entonces colocó u$s 30 millones. Fue su regreso al mercado desde agosto de 2017 y 8 meses de libre flotación.

Las aguas del mercado no se aquietaron y el miércoles salió de nuevo con u$s 20 millones a 7 minutos del cierre. El jueves redobló la apuesta con una postura más fuerte con la colocación de u$s 123 millones, a los que hoy se suman unos u$s 212 millones más.

Al Central le costó u$s 385 millones frenar la suba del billete verde.

El economista Luis Secco sostuvo que las últimas decisiones que tomó el Central con respecto a la modificación de metas de inflación y las intervenciones, después de tantos meses para moderar la suba del dólar, generó un estado de incertidumbre en el mercado que “se pregunta cuáles son los objetivos” de la entidad monetaria.

Esta mañana en diálogo con radio Mitre, el economista planteó que si bien “Argentina estuvo más sensible a lo que pasó en el mercado internacional, hay varias señales de sensibilidad del mercado, por el lado de los bonos y de las monedas. El peso argentino se depreció un 10% desde diciembre, y el resto de las monedas se apreciaron. Hay muchas señales que muestran que el cambio de política de desinflación del Gobierno no vino bien”.