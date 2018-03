Socios del Pacífico buscan sumar países al nuevo TPP

Los líderes del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, desde ahora llamado Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP) salieron a buscar miembros tras la firma formal del pacto en Chile, lo que demuestra cómo el mundo sigue adelante sin los Estados Unidos de Donald Trump.

Taiwan, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Sri Lanka e incluso el Reino Unido son considerados incorporaciones posibles a un pacto que fija normas sólidas para el comercio en la región más dinámica de la economía mundial.

El impulso por ampliar el CPTPP muestra cómo un pacto que Trump abandonó en uno de sus primeros actos como presidente norteamericano ganó fuerza como vehículo para el libre comercio en Asia.

"En cuanto empiece a regir el CPTPP podemos empezar a conversar sobre las adhesiones", dijo Kazuyoshi Umemoto, principal negociador del pacto en Japón. "El acuerdo apunta a un sistema de comercio abierto, basado en normas, multilateral y liberal por lo que, si un país está interesado y quiere acatar las reglas, podemos hablar de adhesión".

El TPP originalmente fue ideado como un gran acuerdo comercial regional que apuntalaba la estrategia geopolítica de EE.UU. en Asia cuando Barack Obama era presidente. Desde que ese país se retiró del pacto, los miembros que quedan son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Ya sin EE.UU., los negociadores suspendieron las cláusulas sobre propiedad intelectual que favorecían a las compañías norteamericanas tecnológicas y farmacéuticas. Los ministros de Comercio se reunieron en Santiago ayer para formalizar el acuerdo tras resolver los recelos de Canadá que casi lo hunden el año pasado.

Entrará en vigencia después de la ratificación de seis de los 11 miembros. Pero, en una señal de entusiasmo, los funcionarios de Comercio de los países miembro ya hablan de la posibilidad de ampliar el acuerdo.

Algunos miembros siguen mostrándose cautelosos en cuanto a las perspectivas de sumar países al bloque comercial.

"Mi foco está puesto en completar el acuerdo entre los once que somos", dijo Steven Ciobo, ministro de Comercio de Australia, al Financial Times. "Nosotros tenemos nuestro propio proceso local de ratificación del cual ocuparnos. Soy un gran creyente del dicho No cuentes los pollos antes de que nazcan, por lo que esperemos a que se acomode este bloque tal cual está ahora".

Taiwan es uno de los potenciales miembros que más entusiasmado se muestra, pero los funcionarios en Taipei dicen que el complicado status internacional de la isla es un obstáculo para los negociadores. China habitualmente se opone a los países que operan con Taiwan de manera bilateral. Charles Finny, ex diplomático de Nueva Zelanda y ahora socio de Saunders Unsworth en Wellington, dijo que Taiwan demostró que cumple con el estándar necesario mediante los acuerdos comerciales que tiene con Singapur y Nueva Zelanda. Su mejor oportunidad llegaría si China finalmente se incorporara al CPTPP, agregó.

Los funcionarios en Tailandia afirmaron que otra vez buscan unirse al acuerdo. Filipinas mostró su interés en el pasado pero actualmente está concentrado en un pacto alternativo, la Asociación Económica Integral Regional.

Corea del Sur se mostró poco entusiasta en cuanto al pacto pero podría sentirse presionado a sumarse si se traban otros acuerdos comerciales. Ahora que Sri Lanka cerró un pacto de libre comercio con Singapur que incorporó servicios e inversiones, podría también considerar unirse al CPTPP en una segunda oleada de miembros nuevos, contó Rajiv Biswas, economista jefe de IHS Markit en Singapur.Eso deja abierta la posibilidad de algo más grande: un regreso de EE.UU. al bloque o una conexión con Europa, lo que convertiría el CPTPP de un acuerdo del Pacífico a una propuesta global.