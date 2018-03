Saldo comercial en rojo

Si bien la industria local de maquinaria agrícola tiene gran trayectoria en innovación y calidad, su capacidad exportadora es baja y el déficit comercial se ha ampliado en los últimos años, hasta alcanzar casi u$s 1.500 millones el año pasado. Según datos de IES Consultores, esto se debió a un récord de importaciones que el año pasado totalizó u$s 1646 millones, frente a exportaciones por sólo u$s 150 millones. En cuanto a los destinos de exportación, el principal fue Brasil (25%), seguido por Alemania (9%) y Paraguay (3%). Venezuela, uno de los principales compradores de maquinaria argentina en la década pasada, desapareció como mercado.