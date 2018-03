Wikipedia lanzó un concurso para mejorar artículos sobre mujeres

Wikimedia Iberocoop, el grupo que reúne a los capítulos iberoamericanos de Wikipedia, lanzó un concurso internacional para crear, mejorar, ampliar y traducir artículos de esa enciclopedia que se refieran a mujeres, con la intención de "saber más de ellas" y también fomentar que existan más editoras en esa plataforma en el marco de los reclamos internacionales del 8M.

"El concurso es una ocasión de trabajo conjunto y de fortalecimiento local de los capítulos, entre el objetivo compartido de mejorar y ampliar los artículos de mujeres en las Wikipedias español, portugués e italiano", explicó la entidad a través de un comunicado.

El certamen, que otorgará como premio tarjetas de compras de Amazon con distintos valores, busca "darle importancia a las mujeres del mundo y saber más de ellas", agregó.

La inscripción estará abierta mientras dure la iniciativa, hasta el 9 de abril próximo, y se puede elegir un artículo sugerido o escribir de una mujer importante que no esté en la lista, siempre y cuando no tenga artículo en Wikipedia y sea relevante "enciclopédicamente".

La intención es mejorar el contenido en Wikipedia referido a mujeres, así como "todo contenido referente a organizaciones de mujeres y movimientos feministas que ayuden a la construcción académica del feminismo en Wikipedia", informó la organización.

Pero además se busca incorporar la perspectiva de género en la edición de artículos.

"El propósito de Wikipedia no debe ser solamente cuánto nuevo conocimiento hacemos accesible, sino cómo. La brecha de género está presente en la edición, que en muchos casos reproduce patrones sexistas. Reproducirlos supone asentar estos patrones en los y las miles de usuarios y usuarias del proyecto", destacaron desde la organización.

Por ello, se ofrece una guía para incluir perspectiva de género en los artículos: nombrar a la mujer por su nombre y apellido más conocido, evitar el apellido de casada si por su trayectoria profesional es conocida a través de su nombre de soltera.

Además se propone evitar definir a las mujeres en comparación con los hombres y toda referencia sobre su estado civil o padres deben aparecer en la sección de su biografía, nunca en la introducción.

También se debe evitar el uso del término "femenino" en la descripción de la mujer y no es necesario decir "mujer escritora" cuando "escritora" ya incluye el género, por ejemplo.

"En los artículos, evitar el uso de imágenes de su esposo, padre, o familiares, a no ser que sea estrictamente necesario y añadan calidad al artículo. Estas imágenes no representan la singularidad de la mujer y no añaden información de calidad al artículo", destacaron.

Como consejo, los especialistas de Wikipedia proponen "ir haciendo la lista de artículos creados en la sección Tu Taller".

Para participar, hay que inscribirse en la sección "Participantes". Y se debe colocar en el resumen de edición al grabar la creación o mejora: Wikipedia:Wikiconcurso/La mujer que nunca conociste 2018, para que puedan revisar más rápido los aportes.