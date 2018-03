Arroyo: "En la vida de la gente lo peor no pasó porque el propio programa del Gobierno es seguir ajustando"

Diputado del Frente Renovador de Sergio Massa, Daniel Arroyo se muestra muy crítico de la política económica de Cambiemos. Afirma que la economía "está trabada" y funciona "a 12 voltios" y aunque pronostica que habrá crecimiento en 2018, también dice que "aumentará la pobreza". "Se va ampliar la brecha social", vaticina. Y afirma que la oposición tiene la obligación de trabajar por la unidad para generar un programa alternativo en 2019.

El Gobierno tiene por delante un año difícil. Hay un cambio en las expectativas luego de la reforma previsional de diciembre y los tarifazos en el inicio del año. ¿Le está costando a Macri más de lo que imaginaba arrancar la economía?

-Creo que el Gobierno no está dando en la tecla en lo económico. Desde diciembre hasta acá se dieron un conjunto de medidas que suponía el Gobierno que iban a estabilizar. Se recortó a jubilados, a las personas que tienen la AUH, las que tienen pensiones, se aumentaron mucho las tarifas de servicios públicos, se liberó el precio del combustible, se aumentó el transporte, hubo 7000 despidos en enero, gran parte producto del propio Estado que ha tenido situaciones muy críticas en INTI y otros lugares. Además, puso en marcha un DNU que una de las cosas más impactantes que tiene es la posibilidad de embargar las cuentas sueldo en un país donde está todo el mundo sobreendeudado, lo cual es muy riesgoso. Subió el dólar, cambió su política monetaria, encaró un conjunto de medidas que, en concreto, no están resolviendo los problemas.

¿Cuáles son los principales, según tu óptica?

Son tres: la inflación, que sigue siendo muy alta. Segundo problema, no se está generando empleo, las cifras de creación de empleo que se han dado esencialmente son monotributistas y empleo doméstico, muchos de los cuales en realidad se están registrando y ya estaban. Y tercero, el más grave, un problema de rumbo. Creo que este año va a crecer la economía y va a crecer la pobreza. La economía por soja, minería, sector financiero, los sectores que traccionan. El Gobierno plantea la idea de que para ser competitivos tenemos que tener salarios bajos, entonces puja con el tema de las paritarias pero no mueve el mercado interno, baja el consumo, está trabado textil, comercio, metalmecánico, hay como una cosa de contrastes y desigualdad. La idea del Gobierno es que van a venir inversiones y van a derramar sobre el empleo...

La lluvia de inversión prometida.

-Hasta acá, las inversiones reales son las que se asocian, casi, con fuga de capitales. Sí hay algo en obra pública y energía, pero no son sectores dinámicos que generan empleo. Se va a ampliar la brecha social.

O sea, eso de que "lo peor ya pasó", como dijo Macri en la inauguración de sesiones del Congreso, ¿es puro voluntarismo PRO?

-No pasó. Si lo ves por el lado de la vida cotidiana, el que anda todo el día trabajando y la lleva como puede, no, porque en abril vuelve el aumento del gas, previo al frío. Hay un programa de suba del transporte permanentemente, la inflación no cede y sigue siendo mes a mes más alta en alimentos que en lo general. En la vida cotidiana lo peor no pasó, porque el propio programa del Gobierno va a seguir ajustando. Y en lo macro, el Gobierno está confundido, no logra consistencia, imagina una Argentina posible, pero con muchos argentinos afuera.

Ahora, Macri se considera a sí mismo un desarrollista...

-No, porque el desarrollismo se basa en un rol activo del Estado para promover el desarrollo. Y el Gobierno tiene claro qué hacer con el mercado y lo promueve bien, pero no sabe qué hacer con el Estado.

La pobreza, según las cifras que difundió el Indec, empezó a bajar.

-El Gobierno arranca con un 28%, que le sube al 32% (N de R: post devalación) y le baja luego al 31%, pero no volvimos a los niveles anteriores, básicamente porque la plata alcanza poco. La forma en que se mide pobreza en Argentina es ingresos. Se toma una familia tipo, para no ser pobre necesitás casi $ 17.000, el problema es que cuando sube la inflación y los costos fijos son altos te sube la línea de pobreza, necesitas más plata, no hay manera de que baje la pobreza si no se crea empleo y no se controla la inflación. El Gobierno lo que hizo fue generar más planes sociales: extendió la AUH a los monotributistas, puso en marcha la ley de emergencia social. Ahora, ¿por que hay más pobres?, porque la AUH son $ 1500, habrá más gente que los cobra, pero está muy por debajo de la línea. La economía está trabada y esa es la razón por la que sube la pobreza.

Macri corrió el foco de la economía en el Congreso y abordó el tema del aborto. ¿Te sorprendió que un presidente, tildado de conservador tomara esta agenda?

-Es un intento de salir por arriba del laberinto y así ha sido varias veces en la Argentina: el kirchnerismo con el matrimonio igualitario, que no lo tenía en su cabeza en absoluto, después de la crisis del campo salta por arriba con este tema. En Argentina suele pasar que cuando alguien salta por encima para salir del laberinto la sociedad lo toma, discute y suceden procesos que van más allá de lo que quieran los gobiernos. El kirchnerismo no quería la AUH hasta que en un contexto de crisis la saca. Con el aborto pasa eso, el Gobierno intenta salir y la sociedad se empodera y dice vamos a discutirlo. (Ver recuadro)

Pero no se olvida de la economía cuando el bolsillo aprieta...

-No. La situación de una familia tipo hoy es: tiene costos fijos altos, por luz, gas, alquiler... le salen muy caros los alimentos, arranca el mes pagando un montón de cosas, le entra poca plata, la economía funciona como a 12 voltios, y como no le alcanza se endeuda o paga en cuotas, paga el mínimo de la tarjeta o va a la financiera de la esquina al 120% más... Eso crea un nivel de sobreendeudamiento alocado que hace que todos estén complicados. Y eso está creando un fenómeno de implosión social...

¿Vos decís que estamos viviendo un 2001, como dijo Duhalde?

-No. Lo que hay es un contexto de implosión social, en 2001 hubo explosión social. Implosión, con dos cosas más: que la sociedad quiere que al Gobierno le vaya bien, hay una expectativa todavía, y que la sociedad no ve nada enfrente. La obligación que tenemos los opositores es oponernos a la reforma previsional, laboral y además construir una oposición unida, no unida porque se junta un montón de gente, sino que tenga un programa alternativo.

¿Puede haber un solo peronismo en 2019? Falta apenas un año...

-Creo que es posible construir una oposición unida, que no sea solo el peronismo. Si es un mero amontonamiento no sirve, porque la sociedad percibe las diferencias. Si hay un programa serio, la cosa cambia. El hecho de que se empiecen a vislumbrar intentos de unir a la oposición tanto antes de la elección es un buen elemento, porque empezás discutiendo comisiones, ideas y no candidaturas. Hoy por hoy quien está acelerando los procesos de unidad de la oposición es el Gobierno, porque después de la elección quedó muy desnudo en materia social y económica. Ha gobernado los últimos 60 días con un solo ojo, todo va para el mismo lado, un proceso de ajuste. Creo que la sociedad ha interpretado que el Gobierno no gobierna para los que menos tienen y ha generado un clic. Hay una ruptura en el humor social. Eso da una oportunidad de acelerar ese proceso.

¿Cuándo vuelve Massa a la escena política?

-Massa no esta dando vueltas por los canales de TV, pero está. El bloque del FR es un buen bloque, planteamos ideas, proyectos y tenemos muchas reuniones con él. Su presencia pública no sé en qué momento se dará, pero está muy presente. El FR le hace bien a la política argentina porque ayuda a debatir temas importantes. Puede ser el articulador de una oposición más grande y unida, y Massa creo que tiene un rol clave ahí.

"Voy a votar por la despenalización del aborto"

Hubo esta semana una presentación de 71 diputados de todos los bloques por la despenalización del aborto. ¿Cuál es tu postura?

-No lo firmé, pero yo voy a votar a favor de la despenalización del aborto distinguiendo dos planos. Yo tengo una cuestión religiosa, personal, y una fe individual, pero entiendo que acá no se está discutiendo qué creencia tiene cada uno sino sobre el sistema de salud pública.Y las dos cosas que están claras es que el sistema tiene una gran deuda con las mujeres en la Argentina y que los abortos clandestinos golpean sobre todo a las mujeres jóvenes pobres. Creo que la despenalización le da la oportunidad a quien quiere interrumpir el embarazo de poder hacerlo, no obliga a nadie, y en ese sentido me parece que es un avance. Creo que ésta es la oportunidad de discutir el sistema de salud pública en la Argentina y tener un buen sistema.