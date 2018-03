Exportaciones: cómo le fue a cada región y provincia en el comercio exterior

Durante 2017, las exportaciones argentinas aumentaron un modesto 0,9 por ciento interanual medidas en dólares hasta llegar a los 50.384 millones de dólares, según los datos del Instituto Nacional de estadísticas y Censos (Indec). Pero el desempeño por regiones y provincias fue desigual. Y los mayores saltos en la cantidad de dólares ingresados obedecieron a productos originarios del exterior o la plataforma continental y a otros de origen indeterminado.

La región pampeana concentró el 73,4% de las exportaciones medidas en dólares con u$s 42.825 millones y un más que modesto crecimiento del 0,1%. Las tres provincias económicamente “grandes” –Buenos Aires (33,2% del total), Córdoba (13,5% del total) y Santa Fe (23,2% del total- concentran el 69,9% de la facturación por ventas al exterior, lo que implica que casi 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país por exportaciones tiene su origen en esas tres provincias.

Cronista.com / Fuente: Indec

Aunque la región pampeana (que incluye además a la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa) representa el mayor volumen, el crecimiento relativo más importante lo tuvieron los productos de origen extranjero y de la plataforma continental (38,4% hasta los u$s 1034 millones) y los de origen indeterminado (18,3% hasta los u$s 1226).

En cuanto al volumen de exportaciones, detrás de la región pampeana sigue la Patagonia, que con u$s 4884 millones representa el 8,4% del total exportado tras haber registrado un crecimiento interanual del 5,8%. Las exportaciones del Noroeste (NOA), en cambio, cayeron un significativo 10,4% hasta los u$s 4111 millones (7% del total); las de Cuyo subieron un 6,2% hasta los u$s 3340 millones (5,7% del total) y las del Noreste (NEA) aumentaron 1,6% hasta los u$s 964 millones (1,7% del total).

Provincia por provincia

Al analizar la evolución de las exportaciones por provincia, a la que mejor le fue en 2017 con respecto a 2016 fue a Misiones, cuyas ventas al exterior treparon un 18,4% hasta los u$s 412 millones con los que, sin embargo, queda 16 en el listado de exportadores con solo el 0,7% del total. Los principales productos de exportación fueron pasta para papel, y té, que representaron 31,1% y 21,3% del total de ventas externas de la provincia.

Le siguen La Rioja (+17,2% hasta u$s 245 millones, 20 en el listado con el 0,4% del total); San Juan (+13,6% hasta u$s 1434 millones, 6 en el listado con el 2,5% del total); Chubut (+13,2% hasta los u$s 2188 millones, 4 en el listado –solo la superan Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- con el 3,7% del total), y Tierra del Fuego (+10,5% hasta los u$s 158 millones, 22 en el listado con el 0,3% del total).

Del otro lado, las caídas interanuales más importantes las registraron Catamarca (-23,3% hasta los u$s 610 millones), Neuquén (-21,1% hasta los u$s 71 millones) y Salta (-16,1% hasta los u$s 912 millones).