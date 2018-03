El BCRA intervino desde temprano y con más volumen para lograr bajar el dólar

Por tercera vez esta semana, el Banco Central (BCRA) intervino en el mercado de cambios para frenar la suba del billete.

La autoridad monetaria comenzó a vender más temprano -ayer lo hizo 7 minutos antes del cierre- y como mayor volumen. El Banco Central vendió u$s 123 millones contra los u$s 30 del lunes y u$s 20 del miércoles.

De esta forma, entre sus intervenciones de lunes y miércoles, sumadas a las de hoy, la entidad ya habría volcado en el mercado un monto cercano a los u$s 150 millones.

En la rueda de hoy, la autoridad monetaria hizo su ingreso a la plaza sobre el mediodía, cuando el dolar mayorista tocaba los 20,44 pesos y ofreció divisas a $ 20,42 y $ 20,43.

Desde ese momento, y con la intervenciones posteriores el dólar bajó 5 centavos hasta tocar los $ 20,35 en el MULC.

El dólar minorista que llegó a tocar un techo de $ 20,73, cerró con una baja de 1 centavo a $ 20,68, según el promedio que realiza el BCRA.

El dólar Banco Nación (BNA) se mantuvo en los $ 20,65, mientras que el dólar blue operaba en los $ 20,50.

El volumen operado en el segmento de contado fue mayor al de ayer, al tocar los u$s 821,926 millones, mientras que en futuros MAE se movieron apenas u$s 3,10 millones.

"Hubo una intensa actividad del Banco Central en la rueda con la finalidad de recortar las subas del tipo de cambio", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ayer, el BCRA salió a intervenir con una suma baja a minutos del cierre para evitar una disparada mayor del billete que alcanzó un nuevo récord.

El economista Rodolfo Santangelo consideró que las últimas intervenciones del Central en el mercado de cambio para bajar el precio del dolar “da la sensación que no se quieren que el billete pase los $ 21”.

“Hasta el 28 de diciembre era un régimen de flotación, pero desde entonces estamos en un escenario ambiguo y contradictorio. Estamos tanteando la nueva política monetaria”, analizó.

En diálogo con Radio La Red, Santangelo consideró que hoy el Ejecutivo “quiere que el dólar no perturbe ni porque está atrasado ni porque está alto”.

Por su parte, el director de la entidad de servicios financieros Portfolio Personal, Pablo Castagna, consideró hoy que el Central debe "intervenir en el mercado para evitar presión sobre los precios" de la suba del dólar, que acumuló 1,4% en el primera semana del mes.

"Esperamos que el BCRA demuestre autoridad y haga las intervenciones que tenga que hacer en el mercado para evitar mayores presiones sobre los precios, o incluso moderar el impacto posible de eventos internacionales", indicó Castagna a Télam.

El ejecutivo subrayó que esa situación "no quita que no coincidamos con el esquema de libre flotación existente, pero las intervenciones en el tipo de cambio son una herramienta más de política monetaria que puede y debe usar la entidad, si es necesario".