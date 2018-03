Cristina Kirchner, contra Parrilli: "Me calienta mucho que seas tan pelotudo"

De nuevo, un leal blanco de la ira de Cristina Kirchner. La expresidenta cuestiona, con insultos, la "lentitud" del exjefe de los espías durante su gestión, Oscar Parrilli, en otra conversación telefónica de 2016. "Pelotudo, lenteja y hasta inservible", son algunos de los epitetos que la exjefa de Estado le profiere.

En agosto de ese año, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, había denunciado irregularidades en el Instituto Patria. El extitular de la AFI tenía el número del expediente iniciado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para crear esa asociación política, pero no sabía qué hacer: si hablar al aire con Víctor Hugo Morales en C5N o realizar un comunicado de prensa para rechazar con ese dato la denuncia de la diputada.

"¡Me calienta mucho que seas tan pelotudo! Chau, hasta luego", le cortó el teléfono Cristina antes de que Parrilli pudiera responderle. Luego volvieron a hablar. "¡Salí a matarla a la Stolbizer! No la dejes instalar el tema", insistió la expresidenta, según las escuchas judiciales reveladas por el programa 4D en A24.

En la tercera escucha, Cristina terminó de estallar contra Parrilli. Ella le pidió datos sobre el sobreseimiento que resolvió el juez federal Julián Ercolini en una denuncia por enriquecimiento ilícito.

El exfuncionario no tuvo mejor idea que preguntar: "¿El sobreseimiento de él?". La expresidenta fue implacable en su respuesta: "El mío, tarado, no sé para qué te llamo si no entendés nada".