Marcó del Pont: "Por el Indec perdimos credibilidad"

La ex presidenta del Banco Central (BCRA) entre 2010 y 2013, Mercedes Marcó del Pont, consideró que "la discusión del Indec" le hizo perder "credibilidad" a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Además, evaluó como "muy grave lo que está pasando con la dinámica del sector externo" y advirtió que el Gobierno "debería frenar" la escalada del dólar.

La ex funcionaria rechazó que la inflación haya sido el "talón de Aquiles" del gobierno kirchnerista. "Creo que con toda la discusión del Indec nosotros perdimos mucha credibilidad en la opinión pública, pero nuestro talón de Aquiles también fue la restricción externa, que se profundizó desde 2011 porque cayeron los precios de las materias primas", señaló en una entrevista con el programa Brotes Verdes, por C5N.

"Nuestros desequilibrios eran manejables. Nosotros decíamos que íbamos a privilegiar los dólares para uso productivo", subrayó la ex funcionaria. En ese contexto, consideró que el Gobierno "tiene que frenar" el aumento del dólar porque "no es saludable lo que está pasando".

Para Marcó del Pont, la suba del dólar "ya se está volcando a precios" y el Gobierno "puede frenarlo porque tiene espaldas con reservas internacionales para frenarlo, al menos transitoriamente". "Debería frenarlo porque no es bueno que en tres meses haya pegado un salto del 17%. Sabemos que eso genera inflación, mayor expectativa de devaluación hacia adelante y el proceso de dolarización que es gravísimo", agregó. "Yo no estaría tranquila si estuviera en los zapatos del presidente del Banco Central. Tienen que dar una señal. Si no, es progresivo", alertó.