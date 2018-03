El Gobierno evaluó la AUH: destacó lo que se hizo, pero señaló sus puntos débiles

El Gobierno nacional destacó los “importantes avances” llevados a cabo en los últimos años en la Asignación Universal por Hijo, pero destacó que “aún requiere significativas mejoras”.

“Sin duda, una mayor integración o articulación entre las diferentes instancias institucionales involucradas ayudaría a tener un más efectivo impacto sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad”, concluye el informe elaborado en el marco de un Convenio entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE/UBA) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS/UNLP).

Brecha de pobreza

Al analizar los cambios de la AUH en la brecha de pobreza, se observó que en 2015 la herramienta permitió que el 12,5% de los hogares receptores abandonara la condición de pobreza, mientras que este número cayó a 10% para 2016.

Este último año, los hogares que escaparon de la pobreza gracias a la AUH tenían una brecha promedio de 7,6% por debajo de la línea, mientras que, una vez recibido el beneficio, se encontraron con una brecha promedio de 10,2% por encima de la misma.

“Así, el mayor impacto de la AUH surge de incrementar el ingreso de los pobres de menores recursos, lo cual contribuye al aumento en su nivel de vida, aunque no a la superación de su estado de pobreza”, precisaron.

A partir de la comparación de los montos establecidos como AUH con diferentes indicadores de suficiencia, surge que la prestación alcanza a las dos terceras partes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y apenas el 27% de la Canasta Básica Total (CBT), que definen las líneas de indigencia y pobreza respectivamente, según datos oficiales.

Educación

Con relación a la condicionalidad educativa, el informe evidenció un fuerte impacto positivo de la AUH sobre las tasas de asistencia secundaria de los varones elegibles de entre 15 y 17 años. Para las mujeres, no hay un impacto significativo sobre la asistencia.

El impacto de la AUH en las tasas de asistencia escolar primaria y secundaria básica es muy pequeño.

La AUH tuvo impactos positivos en la educación

La evidencia sugiere que, si bien la AUH no parece suficiente para atraer a las niñas y mujeres jóvenes más vulnerables que todavía están fuera del sistema educativo, sí estaría contribuyendo a mejorar las trayectorias educativas de las que asisten, reduciendo la deserción intra-anual y aumentando las chances de graduarse en plazos no muy alejados de los teóricos.

En cuanto a los varones, la AUH estaría colaborando en el aumento de sus tasas de conclusión de la escuela primaria.

Salud

El efecto de la condicionalidad en salud parece no ser relevante. No se registran disparidades significativas entre los destinatarios y no destinatarios de la Asignación con relación al comportamiento vinculado al cuidado de la salud (consultas al médico).

El informe consideró que “la protección a la niñez en la Argentina ha mostrado importantes avances, pero aún requiere significativas mejoras”.

