Mensaje de Lorenzetti a Macri: “Hay que dar seguridad jurídica a todos”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, envió hoy un fuerte mensaje al Poder Ejecutivo, al apuntar que no sólo las empresas requieren un marco de “seguridad jurídica” sino también aquellos ciudadanos que no son empresarios y que tienen miedo “de perder el trabajo” o “de no tener una jubilación”.

Lorenzetti fue uno de los expositores en un encuentro que se realizó esta mañana en el Museo de Arte Latinoamericano (MALBA) de la ciudad de Buenos Aires con el lema “Argentina camino a la OCDE”. En ese marco, aunque afuera del estrado, Lorenzetti habló sobre la seguridad jurídica.

“Hay que dar seguridad jurídica a todos: a los empresarios, pero también al ciudadano, al que no es empresario, que es el que más seguridad jurídica necesita”, apuntó Lorenzetti.

Y agregó: “Cuando la gente tiene miedo de perder el trabajo, de que su economía se desequilibre porque aumentan las tarifas de manera exorbitante o porque no va a tener una jubilación o porque puede haber problemas de inseguridad, también es importante” dar seguridad jurídica.

Ante la consulta de si notaba que esa era la situación actual, se limitó a responder: “Hay que escuchar a la gente”.