En la previa al encuentro con docentes, Vidal paga el plus por presentismo

El próximo viernes la gobernadora María Eugenia Vidal volverá a reunirse con lo gremios docentes para intenta destrabar el conflicto y que comiencen las clases con normalidad.

El equipo de la gobernadora cuenta con algunos datos que impulsan la postura de mantener el ofrecimiento es que, aunque no lo digan públicamente, sus datos señalan que durante la primera jornada de protesta sólo el 35% de los maestros se plegaron al paro. "A Scioli le discutían si tenían el 80% o el 100% de acatamiento, acá nos discuten si llegan al 50%", explicaba una fuente de la Casa Rosada a El Cronista.

En este contexto, Vidal volverá a ofrecer 15% de aumento en tres tramos, revisión del acuerdo en octubre y buscará "apurar" la solución aumentando el plus por presentismo para este año que, según explicaron en la última reunión hasta ahora el ofrecimiento había sdo de un pago por única vez de $ 6.000 para aquellos que no falten en todo el 2018.

En medio de esto, y de la tensión que generó dos jornadas de paro nacional, se publicó hoy en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires la RESFC-2018-1-GDEBA-MEGP en donde en su artículo primero establece el pago para el personal comprendido en la Ley N° 10.579 (Estatuto Docente), "por única vez" y "no remunerativo no bonificable" de $ 4.500 por persona, en concepto de gratificación para quienes "no hayan registrado inasistencia en el ciclo lectivo 2017".

El artículo segundo la norma establece que sólo serán alcanzados por esta gratificación aquellos que faltaron "por vacaciones" o "por desempeño de cargos de mayor jerarquía" dentro del sistema educativo.

De esta manera, quedan excluidos de esta bonificación los maestros que contemplan alguna inasistencia por enfermedad, nacimientos de hijos, citaciones de autoridades competentes como podría ser testigo o jurado en un juicio o cualquier otro ítem de los que figuran en los artículos 114 y 115 del Estatuto Docente.