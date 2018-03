¿Con qué llenan el changuito los argentinos?

La visita a grandes supermercados puede ser más una excursión para muchas familias que una actividad vital para cubrir sus necesidades básicas. Las estrategias de marketing también ayudan, sobre todo para desviar las decisiones de compra y enfocar los deseos de los consumidores hacia productos que muchas veces no estaban en la "lista del super" original. Esto parece quedar demostrado sobre todo para los argentinos, que son los que más gastan en los supermercados en productos que no son alimentos y también los que mayor presupuesto destinan en bebidas alcohólicas en la región.

Una encuesta de la consultora internacional In-Store Media en tres países midió cuánto gasta un consumidor promedio al mes en el supermercado: los chilenos destinan u$s 299,59; los argentinos, u$s 285,79, y los mexicanos, u$s 149,2.

La investigación denominada "Observatorio Shopper Experience" fue replicada por la consultora en en tres países de Latinoamérica México, Chile y Argentina. "El mayor porcentaje del gasto mensual en los tres países es dedicado a la categoría alimentación y bebidas (no alcohólicas)", destacó Florencia Lovera, especialista en Marketing de in-Store Media. Ese gasto representa el 54% en Chile, el 50% en México y el 40% por ciento en la Argentina.

Los argentinos son los que más gastan en la categoría de higiene y belleza (es un 25% en Argentina, 18% en México y 17% en Chile). También tienen un mayor gasto en bebidas alcohólicas (un 10% versus el 7% en Chile y el 6% en México). Otro rubro importante a la hora de definir las compras del mes es el que abarca a los productos de limpieza del hogar (que se lleva un porcentaje del 16% en los tres países).

Según la investigación, sólo el 20% de los chilenos considera que la situación económica es buena. Algo similar ocurre con los argentinos con 19%, mientras que los mexicanos llegan a 10%. Pero al consultar sobre las expectativas de un mejoramiento a corto plazo los porcentajes son más optimistas: cuatro de cada diez argentinos confían que la situación económica de su país mejorará. En la misma línea se encuentra el 34% de los chilenos. Mientras que los mexicanos se muestras más escépticos y sólo el 10% se manifestó en forma positiva. "Es significativo el porcentaje de los consultados en los tres países que consideran que la situación económica no empeorará", destacó Lovera. En Chile el 54% expresó que la situación económica se mantendrá, en México lo hizo el 45% y en la Argentina el 28%.

Entre los hábitos de consumo relevados, también se mostró que el punto de venta físico sigue siendo el canal de mayor relevancia para el consumidor al momento de definir su compra. "El supermercado e hipermercado físico es el principal canal de abastecimiento para los hogares de los tres países", destacó Lovera. Y es, además, el lugar "por excelencia" para enterarse de lanzamientos. "En México el 77% de los consultados afirman que conocen lasnovedades y promociones en el mismo supermercado, en Chile el 75% y en Argentina el 65%", precisó la especialista.

La situación socio-económica de la región y en particular, en cada uno de estos tres países, fue una variable clave tomada por el estudio. "Observamos que la realidad económica influye en forma directa en la experiencia de compra del shopper argentino, chileno y mexicano. Este aspecto es algo que en mayor o menor medida preocupa en los tres países y tiene relación directa con el promedio de gasto mensual y las categorías privilegiadas por los shoppers en cada caso", concluyó el estudio.