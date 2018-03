Byma compró ya 27 acciones de Matba, que sigue fusión con Rofex

Luego de comprar su acción número 27 de Matba en u$s 100.000, Byma seguirá en esta suerte de shopping tour, comprando todas las que aparezcan, ya que el paradigma del cual se rigen es integración de mercados.

La negociación está a cargo de un muy reducido grupo que se encarga de coordinar todo: son tres mosqueteros. Pero con un gran líder detrás. Según describe una fuente al tanto del deal, se trata de un grupete minúsculo, pero muy eficiente de brokers buscando más agentes que quieran desprenderse de sus acciones en estos valores. Hay varios agentes Byma accionistas de Matba que podrían poner sus papeles on sale, pero algunos históricos Matba y aquellos comprometidos con la fusión con Rofex difícilmente vendan.

Byma se opone a que Matba se una con Rofex, porque argumentan que no se sabe cuánto vale, ya que no tiene cotización en oferta pública y tiene juicios pendientes por el repricing en los contratos de dólar futuro, que temen pueda ser una contingencia en caso de que a Cristina Kirchner la procesen por esa causa.

De todas formas, Marcos Hermansson, presidente de Matba, aseguró a este diario que siguen con el proceso de fusión con Rofex. Incluso, contrataron a la consultora internacional MBA Lazard que lidera Matias Eliaschev para que haga las valuaciones de ambos mercados. Matba vale u$s 40 millones, ya que son 400 acciones que cotizan a u$s 100.000 cada una.

Pero como nadie puede tener más de 10 acciones, 10 están a nombre de Caja de Valores, 10 a nombre de TecVal y 7 a nombre de Byma, por lo que en total tienen el 6,75% de Matba, lo que los convierte en el mayor accionista, superando a la Bolsa de Cereales, que tiene 20 acciones, ya que las entidades sin fines de lucro vinculadas al quehacer agropecuario pueden tener 5% según el reglamento, que para algunos fue hecho ad hoc de la Bolsa.

"Byma podrá estar de acuerdo o no. Esto se inició hace ya tiempo, no lo inventamos ayer, por lo que es nuestra obligación continuar con este trabajo que será en definitiva el que aporte información real y completa a los accionistas, y ellos en definitiva serán los que determinen. Sino, es como que se inicia algo, y ante cualquier óbice, paramos y damos marcha atrás o nos dirigimos en sentido contrario, y no creo que deba ser así. En el directorio anterior se había iniciado este proceso: mal podríamos hoy parar las rotativas porque se esté jugando el partido de la compra de acciones. Son dos cuestiones que van por caminos separados", señaló Hermansson.

En cuanto a BYMA, un informe de Balanz detalla que su ganancia alcanzó $ 1117 millones en 2017: los ingresos operativos se incrementaron 41% respecto del año anterior, apuntalado por el aumento de los volúmenes negociados tanto en renta variable como renta fija. Los ingresos por activos bajo custodia de su controlada Caja de Valores crecieron 50% en los últimos 12 meses.