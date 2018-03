Moreno criticó a Kicillof y habló de la inflación y la pobreza K

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno criticó al exministro de Economía Axel Kicillof por decidir dejar de publicar las cifras de pobreza en marzo de 2015 y acusó la existencia de 'fuego amigo' entre los kirchneristas que admitieron que el segundo mandato de la expresidente Cristina Kirchner terminó con un 30% de pobres.

"Hay que preguntarle a Kicillof por qué dejaron de medir la pobreza, yo me fui en 2013. Estuve en la década ganada: 2003-2013. Cuando lo inviten a Kicillof, pregúntenle, yo nunca le pregunté. No es fuego amigo, lo que es fuego amigo es el 'índice siete provincias'. Durante diez años medimos la pobreza y Cristina nunca dijo nada", dijo en diálogo con C5N.

Y apuntó: "Muchos dijeron que Cristina era una inútil porque había dejado 30% de pobres. Y había muchos que decían que se desvivían por el movimiento nacional y popular que eran idiotas útiles por decir que el gobierno de Cristina había dejado 30% de pobres. Sin dudas hubo fuego amigo."

No obstante, el exfuncionario kirchnerista se mostró abierto a conformar un frente opositor con ellos para derrotar a Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2019 al considerar que el Gobierno de Mauricio Macri es "oligarca".

En otro orden, Moreno insistió en que el kirchnerismo tuvo una inflación promedio de 10% hasta 2013 y que la economía "crecía a tasas chinas".

"Nosotros tuvimos inflación muy alta, de 10% promedio, con una economía que crecía a tasas chinas. El Gobierno este tiene el doble de inflación en una economía que no crece. No por eso no tuvimos una alta inflación, era cinco veces más alta que en los demás países, pero es la mitad de los que tienen estos", remarcó.