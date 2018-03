Quiénes son los 11 argentinos en el ranking de millonarios de Forbes

La revista Forbes publicó el ranking anual de las personas más ricas del mundo y los primeros argentinos aparecen recién en el puesto 791 con Alejandro Bulgherini a la cabeza. Más atrás se ubicaron Eduardo Eurnekian y Gregorio Perez Companc entre otros.

Bulgherini del grupo Bridas quedó en el puesto 791 con u$s 3000 millones, seguido por Eduardo Eurnekian de Corporación América en el puesto 887 con u$s 2700 millones, Gregorio Perez Companc en el puesto 1339 con u$s 1800 millones, el empresario farmacéutico Alberto Roemmers también en el puesto 1339 con u$s 1800 millones, Marcos Galperin en el 1477 con u$s 1600 millones, Jorge Horacio Brito en el 1756 con u$s 1300 millones, Eduardo Costantini en el 1867 con u$s 1200 millones, Delfin Jorge Ezequiel Carballo en el 1999 con u$s 1100 millones y Julio Patricio Supervielle también en el puesto 1999 u$s 1100 millones.

A nivel mundial, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, desplazó al empresario Bill Gates del primer lugar en el ranking anual y se convirtió en el primero en registrar una fortuna de 12 dígitos: u$s 112.000 millones.

Bezos sumó u$s 39.200 millones en el último año, la mayor ganancia en ese período registrada por Forbes, que distingue al empresario como la única persona‘ que clasificó con una ‘fortuna de 12 cifras‘.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, que encabezó la lista de los más ricos en 18 oportunidades durante los últimos 24 años, quedó ahora en segundo lugar con un patrimonio de u$s 90.000 millones.

Forbes señala que la distancia en dólares que separa a Bezos y a Gates, enfocado desde hace años en las labores filantrópicas, es “la más amplia entre los dos primeros puestos registrada desde 2001”.

A los dos magnates les sigue otro estadounidense, el financiero Warren Buffet, con una fortuna de u$s 84.000 millones; y en cuarto lugar está el francés Bernard Arnault, que subió siete puestos y vuelve a ser el europeo más rico, con u$s 72.000 millones.

Los 71.000 millones de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, cierra el grupo de los cinco más ricos, al desplazar al español Amancio Ortega, fundador de la tienda de ropa Zara, que perdió u$s 1.300 millones y quedó en sexto lugar, con una fortuna de u$s 70.000 millones.