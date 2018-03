Finocchiaro, sobre el paro docente: "Los distritos van a descontar el día"

El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro se refirió al conflicto docente y señaló que el sindicalismo docente se "dividió", que el paro es político y no fue por la discusión salarial y que todas las jurisdicciones van a descontar los días.

Al término de la reunión de gabinete nacional en el Salón Eva Perón, el ministro fue el encargado de hablar con la prensa y, luego de explicar que en el encuentro se trataron temas de "economía, sequía, reducción de los cargos políticos", adelantó que hizo un informe sobre el estado de situación de la discusión con los maestros.

"Presentamos un informe del paro, sin señalar un porcentajes porque no nos parece bueno que ni un solo chico no tenga clases. Es un problema. Así como entendemos que es obsceno que los gremios festejen que los chicos hayan perdido el derecho a educarse", aseguró.

Por otro lado, aunque el exministro bonaerense se refirió a que el Estado nacional "no tiene docentes a su cargo, no paga salarios", señaló que "todos los distritos van a descontar el salario, como corresponde".

Por otro lado, el ministro subrayó que el paro no es por los salarios sino que es "político". "Ctera es un gremio cercano al kirchnerismo, no está ni bien ni mal, pero es así. El paro de ayer no fue por lo salarial, sino por lo que no se habla, que son los temas de capacitación, ausentimos, etc".

Por último, Finocchiaro señaló que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hizo un informe de la economía y de "los siete trimestre de crecimiento" y que el decreto que dispuso la merma de puestos políticos "no es un achicamiento del Estado, sino un acompañamiento de la política al esfuerzo que están haciendo todos los argentinos".