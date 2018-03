Aníbal Fernández, sobre relación con Cristina: "Mi tiempo se cumplió"

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que "se siente parte del kirchnerismo", pero aclaró que "no quiere saber nada con La Cámpora" y, respecto de su cercanía con la expresidenta, sostuvo que "su tiempo se cumplió".

"Decidí que en esta posición política en la que me tuve que poner no necesito estar parado donde estaba antes. Defendí a la presidenta donde yo creí. Listo. Mi tiempo se cumplió", señaló en una entrevista en el canal América respecto de Cristina Kirchner.

Fernández también dedicó un párrafo a La Cámpora: "Entiendo que la relación con estos pibes sin formación, sin estatura, que les han ofrecido manejar determinadas cosas que las han hecho como el diablo y nos lastimó al peronismo… Son buenos pibes, simpáticos, pero de política no entienden un pomo".

En esa línea, criticó a Máximo Kirchner, líder de la agrupación que lleva el nombre del expresidente Héctor Cámpora: "Le tengo mucho cariño, pero de política no sabe nada, no tiene la menor idea".

No obstante, el excandidato a gobernador aclaró que "no se fue" del espacio. "Del sector no me fui, no me fui a la vereda de enfrente. Estoy donde pertenecí siempre, lo que se llamó kirchnerismo. Estoy en el mismo lugar", aseveró.

Y añadió: "No voy a ponerme a discutir con estos pibes, mi vocación es hacer política".

Por último, Fernández anticipó que trabajará por la reconstrucción del peronismo: "Voy a construir al lado de aquel que le den los kilates para poder ser quien compita en 2019. Fui todo menos gobernador y presidente, no quiero un cargo, quiero ayudar".

"El derrumbe es imparable"

Además, Fernández evaluó la gestión de Mauricio Macri: "Estos tipos son un espanto. El derrumbe es imparable y la situación a la que están llevando al país es una catástrofe sin antecedentes".

En particular, criticó la reforma jubilatoria que el Congreso aprobó en diciembre pasado: "Les están afanando a los viejos".

"Estos tipos son un espanto. El derrumbe es imparable y la situación a la que están llevando al país es una catástrofe sin antecedentes".

Cuando Fantino señaló que el Presidente "se golpea el pecho diciendo que les dio una mano a los viejos como nunca antes se la dio", el exfuncionario respondió: "Debe ser un orate. O no entiende nada o es un señor que está todos los días mareado".