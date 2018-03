El kirchnerismo ya fogonea una gran PASO opositora para 2019

Dentro de dos semanas, el peronismo lanzará la idea de una gran interna opositora para 2019. En el "Encuentro de la Militancia Peronista", los próximos 16 y 17, con el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá como anfitrión, las distintas tribus del PJ, que retomaron tibiamente el contacto tras las legislativas del año pasado, volverán a reunirse en un mismo lugar.

Para auspiciar la unidad que pregonaba Juan Domingo Perón, pero más para acariciar alguna chance de derrotar a Mauricio Macri en las urnas, lanzarán la invitación a un megapacto con el resto de las fuerzas no oficialistas.

El jefe de la bancada del FpV-PJ en Diputados, Agustín Rossi, fue de los primeros en hacer el llamado. "El escenario tiene que ser una gran PASO opositora, que no solamente incluya a las vertientes del peronismo sino a sectores que planteen alternativa al Gobierno", pronosticó en Radio Cultura. "No creo que la unidad haya que confundirla con lista única. El desafío de la oposición está en no eliminar los matices que puede haber entre los sectores, sino potenciarlos electoralmente", sintetizó el santafesino.

Con una Cristina Fernández de Kirchner que dos veces le rechazó una interna a Florencio Randazzo, en 2015 y 2017, ahora asoma como antecedente irónicamente el de Cambiemos. Para las presidenciales, Mauricio Macri se enfrentó a Ernesto Sanz, por la UCR; y a Elisa Carrió, por la CC; lo que terminó potenciando a la alianza.

"Proponemos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con la convergencia de diferentes expresiones del campo nacional, popular, democrático", se lee en el documento que está siendo bosquejado para cerrar el cónclave, adelantado por el diario Perfil. Será el segundo después del reencuentro porteño del mes pasado entre referentes del kirchnerismo, el randazzismo y el massismo. En el medio surgió el slogan "Hay 2019" para entusiasmar a la militancia, con un peronismo resurgido de sus cenizas cual Ave Fénix gracias a la llama del debate de la reforma previsional.

Sigue el texto, que va más allá: "Nuestra carta orgánica debe permitir la integración de las fórmulas ejecutivas y un piso razonable para la fusión de las listas legislativas". En otras palabras, esbozan la hipótesis de que el/la segundo/a, por ejemplo, acompañe al/la ganador/a en la fórmula presidencial.

Hoy eso parece difícil. La ley electoral no lo permite. Y también hace ruido en otros espacios. Cerca de Sergio Massa, por caso, no desechan por completo a mediano plazo el convite (le huyen más a la figura de Cristina Kirchner que a recibir algunos de sus adeptos) pero no aceptarían la cláusula "el que pierde acompaña" en la boleta. En el laboratorio electoral de Tigre ya visualizan que en un posible ballottage, el ex diputado tendría más chances contra Macri que la ex Presidenta, por su imagen negativa. Junto al alto conocimiento, con poco tiempo para instalar otro candidato, es su carta bajo la manga.