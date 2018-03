Ley penal tributaria: los jueces, a contramano del jefe de los fiscales

La Procuración General de la Nación emitió la Resolución 18/18 en la que el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, instruyó a los fiscales a que se opongan a la aplicación retroactiva de la última reforma a la Ley Penal Tributaria en cuanto dispone aumentos de las sumas de dinero que establecen un límite a la punibilidad de los delitos tributarios.

Esta instrucción tiene su antecedente en la Resolución de la Procuración General de la Nación, dictada por Esteban Righi en mayo de 2012 y la Corte Suprema de Justicia, en fallos como Cristalux y Docuprint, la rechazó y expresamente admitió el principio de retroactividad de la ley penal más benigna.

María Gabriela Peralta, de Lisicki, Litvin & Asoc. destacó que el mismo día en que Casal dictó su Resolución, la Cámara en lo Penal Económico revocó un procesamiento por presunto delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social en función a los nuevos montos de punibilidad. La especialista mostró su confianza en que éste será el camino que seguirán los jueces al tratar las causas que ya están en trámite por la Ley Penal Tributaria.

"La Procuración desconoce la garantía constitucional de la ley penal más benigna, vulnerando no solo la Constitución y la doctrina unánime de la Corte en la materia, sino la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, art 9 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, opinó Peralta.

"La evasión es un delito y está incluido en la Ley Penal Tributaria, por lo que no es ajeno al principio de la ley penal más benigna y el umbral de punibilidad no puede permanecer ajeno a la inflación, por lo que debe ajustarse el mismo y es la variable que hoy no acepta la Procuración. De este modo, la inseguridad jurídica se vuelve plausible y sin seguridad jurídica no hay democracia ni estado de derecho, no hay expectativa razonablemente fundada del ciudadano en torno a cuál es la actuación del poder en la aplicación del derecho, máxime cuando la libertad de una persona está en juego", dijo Peralta.

En 2015 por ejemplo la condición de punibilidad era 400.000 por tributo por período, y hoy la situación inflacionaria modificó esos valores, y el principio de igualdad juega un rol particular, puntualizó la especialista.