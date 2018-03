YPF Energía Eléctrica, valuada en u$s 1200 millones

YPF Energía Eléctrica, la filial de electricidad de la petrolera estatal YPF que se está vendiendo parcialmente a General Electric Co, tiene una valuación implícita de entre u$s 1.100 millones y u$s 1.240 millones, según dijo la petrolera, informó Reuters.

GE planea comprar una participación del 25% en la filial. YPF también está en conversaciones con una tercera empresa, no identificada, para venderle una participación adicional del 25%, según aseguró el presidente financiero, Daniel González, en la llamada con inversores tras informar los resultados contables del cuarto trimestre de 2017.