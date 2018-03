Gobierno español suma incentivos para prolongar la vida laboral

En el marco de las medidas que estudia el Gobierno español para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral del trabajador, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, propuso que los trabajadores que sigan en activo tras la jubilación, puedan hacer compatible el salario con el cobro de toda la pensión.

Bañez también lo denominó "envejecimiento activo, que ayudará a reforzar la contribución del sistema" mediante la prolongación de la vida laboral.

La ministra hizo el planteo en el Congreso de los Diputados, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que aborda la reforma del sistema público de pensiones para que sea viable en el futuro.Báñez planteó la medida para todos los asalariados y los autónomos, aunque estos últimos no tengan empleados.

Actualmente, la prolongación de la vida laboral en el sistema de la Seguridad Social contempla que los trabajadores que sigan activos tras la edad de jubilación pueden cobrar la mitad de la pensión, junto al salario, si trabajan a tiempo parcial.

Otra modalidad que ya está vigente son los trabajadores que continúan en el mercado laboral después de la edad de jubilación sin cobrar la pensión. A cambio, cuando perciban la prestación tendrán la cuantía de la misma, aumentada en un 2% adicional por cada año que sigan trabajando, si, previamente, han cotizado al menos 25 años a la Seguridad Social.

Desde que en 2013 entraron en vigor estos incrementos de la pensión establecidos en la reforma de 2011, los trabajadores con lo que la Seguridad Social llama "jubilaciones activas" pasaron de 9000 a 40.000, en 2017. El 84% son autónomos.

Este fenómeno se debe a que muchos asalariados perdieron su trabajo en la depresión económica y optaron por establecerse por su cuenta para completar la cotización que en el futuro le proporcione más pensión. Desde el 1 de enero, sólo los empresarios autónomos con empleados que sigan trabajando tienen derecho a cobrar toda la pensión compatible con una retribución. Precisamente, para que la jubilación del empresario no suponga que sus empleados se queden sin trabajo.

En este contexto, Báñez planteó que el trabajador que siga en activo tras la edad legal de jubilación pueda hacer compatible la percepción del salario con la totalidad de la prestación, incluidos los autónomos que no tienen asalariados.

Este año, la edad legal de jubilación está en 65 años, si el trabajador ha cotizado 36 años y seis meses o más. O en 65 años y seis meses si el beneficiario ha contribuido a la Seguridad Social menos de 36 años y seis meses.

Los objetivos de la Seguridad Social con esta medida son varios: el primero es mantener al trabajador en el mercado laboral e incrementar la actividad económica y los ingresos de cotizaciones y fiscales, para Hacienda.

Báñez informó que en 2017 y, por primera vez desde 2008, los ingresos por cotizaciones superaron a los gastos del sistema de pensiones. El año pasado, los ingresos por aportaciones de trabajadores y empresas fueron los más altos de la historia, con u$s 135.000 millones. No obstante, el déficit fue de u$s 23.000 millones, el 1,61% del PBI.