Gustavo Petro: "Colombia necesita gravar la tierra improductiva"

Justicia, política, salud, educación y economía, son los cinco sectores que el candidato de la centroizquierda, Gustavo Petro, reformaría si llega a ser presidente de Colombia. En una entrevista exclusiva explicó de qué se trata y aseguró que no es castrochavista, que los empresarios están mal informados y que en el buen uso de la tierra productiva está la clave del desarrollo de un país que no dependa del petróleo y el carbón.

-¿Cuál es su propuestas sobre el manejo y tenencia de tierras?

-El latifundio improductivo impide la industrialización en Colombia. Lo que se proponía Keynes, y la escuela Cepalina, es que hay que elevarle el impuesto al latifundio. El primero que habló de eso en Colombia fue Alfonso López Pumarejo. Hay que elevar los impuestos al latifundio improductivo, entendiendo el latifundio como más de 1.000 hectáreas, no el señor que tiene casita en Bogotá.

-¿Cómo operaría esa reforma agraria?

-López Pumarejo y Lleras, son los dos referentes, incluso Colombia vivió una tragedia alrededor de esas políticas pues por impedirlas condenaron al país a la violencia. La reforma Petro sube el impuesto, pone el techo del predial a la tierra que siendo fértil es improductiva. ¿Eso qué significa? En la tierra urbana, la renta de la tierra es su precio, si le pone una carga impositiva no aumenta el precio de la tierra, como falsamente decía Henao, sino que al contrario disminuye; si le incrementa el impuesto disminuye, porque o la pone a producir para pagar el impuesto o la vende; y si la vende, y muchos latifundistas empiezan a vender, el precio de la tierra disminuye, ahí ya tiene motor económico hacia la producción.

-¿No se dará tierra a dos manos, se reorganiza la tenencia de la tierra?

-Estamos hablando de 15 millones de hectáreas que deberían producir alimentos, que sus poseedores deberían tenerla produciendo, pero no lo hacen porque son el lavado del narcotráfico.

-¿Usted no propone expropiar tierras?

-No, no creo que sea necesario expropiar, yo creo que el instrumento expuesto es eficiente, el instrumento que hace lo mismo que en EE.UU. Escuchen a los anglosajones a ver si se ufanan de tener 10.000 hectáreas, hagan el ejercicio, eso es impensable porque cuesta muchos impuestos y lo que tiene Estados Unidos es una propiedad más de granjeros, como en Canadá; esa es una clase media rural, tienen sus casas, no envidian a la ciudad, tienen vehículos, hijos en la universidad, sus redes informáticas.

-¿Que otro aspecto reformaría?

-La primera es una reforma política, quitársela a la corrupción. El delito debe ser tratado diferente, y se debe ir a la cárcel. La política tiene que ver con las autonomías territoriales, como la del Pacífico y la Cordillera Occidental hacia el mar para darle poder a las negritudes. Hablo de conferir autoridad ambiental.