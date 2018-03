Mercado Libre competirá con los bancos: pagará tasa por los saldos disponibles

La guerra recién empieza. Bah, en realidad ya empezó cuando MercadoLibre denunció a Prisma ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante, lo que provocó que los 14 bancos dueños de Prisma tuvieran que salir a bajar las comisiones y ponerle cartel de venta, que se estima se cerrará en julio (donde Advent es uno de los favoritos, al punto que contrató al ex CEO de Visa, Luis Schvimer, para que los asesore).

El segundo round empezará en junio, cuando MercadoLibre saldrá a competirle a los bancos, ya que pagará a sus usuarios por los saldos que tengan disponibles en su cuenta. La operatoria que harán con el Bind Banco Industrial (que será la sociedad gerente del fondo común de inversión) ya tiene el visto bueno de la Comisión Nacional de Valores, pero deben armar el FCI todavía. Consultados por El Cronista, desde MercadoLibre declinaron de hacer comentarios sobre esta nueva iniciativa hasta que tengan información concreta.

Será de los estilos "T + 1", que invierten en Lebac a distintos plazos y pagan el 25% anual, con la salvedad que el mínimo podría ser desde $ 30 (aunque aún no está definido, ya que Caja de Valores tiene que poder soportar todo el caudal de usuarios) que la persona tenga de saldo y por un plazo mínimo de tan sólo un día.

De este modo, los usuarios Mercadolibrenses se convertirán en cuotapartistas. La implementación tecnológica es lo más importante, ya que debe hacerse la homologación con la interfase y sin necesidad de que haya nadie en el backoffice atendiendo, para evitar que la operación sea deficitaria.

La compañía de Marcos Galperín ya comenzó de algún modo a competir con los bancos en febrero del año pasado, al lanzar préstamos a sus vendedores, pero ellos elegían a quiénes se los otorgaban, ya que hicieron un scoring propio con 400 variables, según detalló a este diario Sean Summers, Vicepresidente de Marketplace: "Desde febrero de 2016 hasta el 3 de enero pasado dimos 8700 créditos a 6900 vendedores a un promedio de $ 111.000 a cada uno, lo que arroja un total de $ 867 millones. Dos tercios lo usaron para comprar mercadería, que lo vuelcan a la plataforma para generar más ventas, y 7 de cada 10 vuelven a tomar un préstamo. El 80% de ellos no están bancarizados, por lo que no tienen acceso al crédito. Nuestra intención con esto es promover la inclusión financiera".

Como conclusión, se vendieron un total de 270 millones de artículos durante el 2017, un crecimiento año contra año del 49% que resultó en un total de volumen de dinero transaccionado en la plataforma de u$s 11.700 millones. Las ventas netas del 2017 alcanzaron los u$s 1398 millones, un 65,6% más que en 2016, mientras que los ingresos netos fueron de u$s 13,8 millones, o u$s 0,31 por acción. Si bien no dan cifras específicas de la Argentina, Summers admite que son el 25% del total.

Piña va, piña viene

En el ring de box, los bancos contraatacan: "Si vendés con un comercio con una tarjeta de crédito de un banco te descuentan el 9% por retenciones, pero si se hace por Mercado Pago las retenciones sólo son el 5%. Hay que igualar la cancha de juego. Si bien se trata de un crédito, los comercios no quieren que les hagas retenciones de IVA e ingresos brutos, porque en el momento cobran menos, y luego después quizás no lo pueden usar porque los más pequeños no pagan Ganancias", advierte el CEO de un banco.

En MercadoLibre toman el guante y contraatacan: "Nosotros pagamos a los comercios en promedio a los ocho días, mientras los plazos de cobro de las tarjetas son de 18 días hábiles, por lo que son peores a los plazos que nosotros pagamos a nuestros usuarios. En México, por ejemplo, las comisiones que cobran las tarjetas son similares, pero pagan al día siguiente. Acá las comisiones bajaron al 2,5% porque intervino la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)".

"El BCRA no quiere regular las fintech, pero dicen que cuando crezcan y sean importantes para la economía las van a regular de alguna forma. Pero hoy son un transaccional, porque mucha gente deja un floating de capital propio entre que cobra algo y paga otra cosa, por lo que no retira ese dinero, para no tener que depositar luego. Muchos vendedores dejan la plata cuando cobran hasta que compran cosas nuevas. Por lo que vendría a ser una suerte de cuenta corriente, no caja de ahorro porque no paga intereses", revela el gerente general de un banco nacional.