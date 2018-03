Champions: sin Neymar, el PSG va por la hazaña ante el bicampeón Real Madrid

París Saint Germain con los argentinos Angel Di María, Giovanni Lo Celso y Javier Pastore pero con la sensible baja de Neymar, buscará hoy remontar la serie ante el bicampeón Real Madrid, que ganó 3-1 en la ida, para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final se disputará desde las 16.45 en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa y será transmitido por ESPN 2.

En el duelo de ida en el estadio Santiago Bernabeu el equipo de Zinedine Zidane se impuso con goles del portugués Cristiano Ronaldo, en dos oportunidades, y el brasileño Marcelo, mientras que Adrien Rabiot había abierto el marcador para los parisinos.

Para dar vuelta la serie, París Saint Germain necesita ganar por dos goles de diferencia o por tres o más si recibe un tanto del bicampeón europeo.

El equipo dirigido por el español Unai Emery sufrió la baja de la estrella brasileña, quien ya fue operado de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y estará inactivo por dos o tres meses.

El ex compañero de Lionel Messi en Barcelona, de España, fue la gran apuesta de PSG, que pagó 220 millones de euros por el pase, para lograr por primera vez pasar los cuartos de final del máximo certamen europeo pero en caso de pasar de fase recién reaparecería en una eventual presencia en la final del 26 de mayo en Kiev, Ucrania.

A pesar de la ausencia, en París confían en el poderío ofensivo de los otros delanteros del plantel: el joven Kylian Mbappé, el uruguayo Edinson Cavani y el argentino Angel Di María.

El rosarino, campeón con Real Madrid de la Champions 2013/14, no disputó ni un minuto en el partido de ida y generó polémica pero en esta ocasión tendrá la oportunidad de convertirse en figura para la remontada. Sus números en el año dan esperanza ya que el ex Rosario Central convirtió 13 goles en 16 partidos entre todas las competencias. En el caso de Lo Celso, quien se ganó un lugar en el mediocampo titular, sí jugó en la ida. Mientras que el cordobés Pastore no estuvo en el último partido por el torneo local y tampoco se entrenó con normalidad por una molestia física.

La misión no será nada sencilla ya que enfrente estará el poderoso bicampeón Real Madrid que, además de los goles de diferencia que consiguió, tiene la experiencia de alcanzar los cuartos de final en las anteriores siete ediciones. El "merengue" tiene en duda a dos piezas importantes como el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric.

París Saint Germain y Real Madrid se enfrentaron siete veces en torneos europeos con tres triunfos para los españoles, dos para los franceses y dos empates. El antecedente al que se aferran los parisinos para confiar (lanzaron la campaña "Ensemble on va le faire" -juntos podemos hacerlo-) ocurrió en la ex Copa UEFA 1992/93 cuando cayó por 3-1 en la ida y en la vuelta lo dio vuelta con un 4-1.

Para los apostadores, se clasifica Real Madrid pagando 1,25 por unidad apostado contra 3,80 que ofrecen los parisinos.