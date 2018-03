El gobernador de Mendoza aseguró que llevará "varios meses" la discusión parlamentaria por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo que el radicalismo no tiene una postura unificada sobre el tema.

–¿La UCR nacional va a tener una postura en el debate sobre el aborto?

–No, porque no hay una postura unificada al respecto. No creo que sea relevante tener una postura unificada en un tema controversial que ni en las familias hay posición. No lo veo. Creo que va a llevar varios meses y creo que va a poner en blanco sobre negro, ahí cada cual deberá decir su posición. Y los que tienen clara posición a favor, o en contra, son minorías. La mayoría de la gente está ambigua. Quiere decir que no fue tan profundo lo que se conversó, ni la información siquiera.

–Y ¿cuál es su posición al respecto?

–Prefiero que se despeje políticamente en la Legislatura. Mi posición sería un protocolo que tenga denuncia.