Cornejo: "Nadie se va a enamorar de este Gobierno ni de esta economía"

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo habla como titular de la UCR y aspira a que en la recta final del primer mandato de Mauricio Macri , su partido tengan más influencia en el proceso de toma de decisiones. Es por eso que en los últimos días se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para reflotar la mesa semanal de discusión entre el Ejecutivo y las principales figuras del radicalismo. Todo en medio de la intención de los dirigentes radicales de integrar la Fundación Pensar (think tank para preparar posibles equipos de gobierno) con el PRO, en algunos municipios y provincias, de cara a las elecciones de 2019.

Desde el balcón de su oficina en la Gobernación mendocina, en una tarde soleada y con vientos calientes, el mandatario confirmó que le gustaría que la UCR integre una eventual fórmula presidencial con Macri el próximo año y que su partido no presente candidato al sillón de Rivadavia en una eventual PASO oficialista. Pero a la vez asegura que no es el puesto que le gustaría ocupar personalmente.

En el plano económico, acompaña la idea de Macri de adoptar políticas (incluso impopulares) a largo plazo y sostiene que no estamos ni estaremos en un "boom de consumo". De hecho. critica esa política expansiva de los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández porque sostiene no se debatieron los problemas de fondo. Pero también le recrimina al Presidente que acompañe más las economías regionales por sobre la industria, en medio de un fin de semana en el que reclamo menos gravámenes a la industria vitivinícola se enmarcó durante la Fiesta de la Vendimia.

En algunos sectores señalan que Usted sería candidato a vicepresidente en 2019...

Eso es una cosa que no se quién la ha hecho circular; pero nadie me ha hecho ningún comentario ni dentro del radicalismo ni del Gobierno. Tengo una buena relación con Macri pero es esporádica. No es que sea intensiva, que esté hablando todas las semanas.

¿Tiene pensado que va a hacer con su futuro político?

Hoy lo que quiero es entregar el gobierno con el estado provincial mejor de lo que lo recibí y estoy super concentrado en eso. Lo disfruto, soy feliz haciéndolo. Derivado de ese prestigio surgirá algo. Pero no es que esté buscando algo. El cargo de vicepresidente debo decir está bastante devaluado. No es que me apasione... con lo cual no es que esté descartándolo... no es una cosa que esté peleando porque me gustaría... está bastante devaluado en Argentina.

¿Pero le gustaría que alguien de la UCR acompañe una eventual formula junto a Macri el próximo año?

Sí me gustaría. Y me parecería mucho más útil y coherente con la estrategia que estamos siguiendo ahora, que es de más bajo perfil, antes que ir a una confrontación como se animó Ernesto Sanz en una PASO (en 2015). Que es una fórmula de posicionamiento. Pero bueno, ahí sacamos el 3% o 4% de los votos y no creo que haya sido buena experiencia...

Además no tienen hoy una figura como para competir eventualmente con Macri...

Tampoco en ese momento la teníamos. Porque Ernesto es una figura con buena llegada a la elite, pero se sabía que no era una persona que tenía punch. No tenía el radicalismo esa persona, después de la convención de Gualeguaychú. Me parece que hoy no están dadas las condiciones para hacer esa competencia. Más que un vicepresidente, me gustaría influir. Nos preparemos para influir en el gobierno con más propuestas, y tener un clima menos culposo de estar en el Gobierno. De hecho el 16 va a estar Adolfo Rubinstein, el ministro de salud, en una jornada del radicalismo solamente en el comité nacional. Que es una forma de apropiarnos del Gobierno de Cambiemos y no regalárselo al PRO solamente.

¿Ese sería el rol que espera para la UCR?

Así es. Un rol más participativo pero comprometiéndose en la solución de temas de agenda nacional. El caso de Rubinstein reuniéndose con el comité de salud en la UCR es un gesto de involucrarse.

El discurso de Macri en el Congreso apeló a lo emotivo, a la fe y aseguró que lo peor ya pasó. También Marcos Peña, en plena Vendimia, pidió que nos "enamoremos de este proyecto". Para usted, ¿esta creciendo el país? ¿Llega a 2019 con datos de que la macroeconomía va bien?

Objetivamente hay datos de crecimiento. En la Construcción, venta de cemento, autos, motos, consumo. El último trimestre aumentó el consumo en comparación con el año anterior y 2015. Hay datos alentadores. Pero creo que la falta de percepción de crecimiento es de la mayoría de la población. No ve que estemos en un boom de consumo, porque no lo estamos. Tuvimos tantos picos, caídas y bajadas, entonces estamos esperando crecimientos de ese tipo. Me parece que eso nunca mas vendrá mientras mantengamos esta política, que es la reducción del déficit paulatinamente, de la inflación paulatinamente. No creo que tengamos picos de crecimiento como los que tenemos en la cabeza, los de la época de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández. Era de 7 puntos y realmente se notaba. Pero era todo coletazo post 2002. Ahora creo que estamos en una etapa normalidad. Hago encuestas y en Mendoza da bien, pero no entiendo porque no en otros lados. Preguntamos cómo nota su situación familiar y la economía con 4 grados: la pasa mal, le alcanza a duras penas, ahorra o le sobra. Los dos positivos dan 60 puntos en todos los estratos sociales. No con Macri, sino con la economía. Pero no terminamos de ver que gente percibe estos momentos como de normalidad , y no de crisis. En ese contexto, nadie se va a enamorar de este gobierno ni de esta economía. Pero tampoco nadie va a plantear una crisis. Ese es el momento que vivimos. Hay datos alentadores pero tampoco son... Sí creo que hay impacto muy desigual no solo por estrato social, sino por actividades, ciudades, regiones. Mendoza pierde un poco en ese esquema. Crece menos que en Argentina. Y cuando le va mal a Brasil la pasamos mal.

En el Congreso, también Macri habló de la reforma del código procesal penal. ¿Por donde debe ir ese debate?, ¿hablamos de mano dura?

Creo que mano dura es un término superficial del tema. Creo que es la mano firme del Estado. En seguridad tenemos más desorganizado el Estado que organizado el crimen. Hay un Poder Judicial que no está muy comprometido con el tema seguridad, que no quiere involucrarse. Creo que el 80% estamos de acuerdo en tener mano firme del Estado. Estaríamos de acuerdo y nos someteríamos a la ley. Si lo profundizáramos, creo que habría un más alto consenso. En Mendoza era un tema importante y me ocupé personalmente. Reformamos el código procesal penal incorporándole oralidad (cosa que Nación esta haciendo), la flagrancia (Nación acaba de sancionar), trabajamos mucho la base de datos de autos robados, todo tipo que va con arma o reitera en el delito queda detenido y se hace juicio oral en un plazo muy corto. Desde que lo aplicamos tenemos un 45% menos de robos agravados respecto a 2015.