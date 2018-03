Usuarios satisfechos: el norte del conurbano es el más conforme con el uso de los servicios públicos

Los porteños figuran entre los más disconformes sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, junto a vecinos de algunos partidos del oeste y sur del conurbano bonaerense. Mientras tanto, los habitantes de San Fernando, Vicente López, San Isidro, La Matanza y Avellaneda son los más satisfechos en general, al ser consultados sobre transporte, salud y educación públicas y suministro de agua y desagües cloacales.

El estudio no midió el servicio de energía eléctrica, que suele generar un alto rechazo en vecinos de varios barrios porteños y del sur del conurbano, por los frecuentes cortes del suministro.

La Ciudad de Buenos Aires ocupa el 11º lugar del ranking en cuanto a la evaluación positiva de los servicios públicos esenciales, listado liderado por los vecinos de San Fernando (con 45% de respuesta afirmativas), Vicente López (44%), San Isidro y La Matanza (42%) y Avellaneda (37%), según un estudio realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos y Opina Argentina (CEM), entre 9000 personas mayores de edad de la ciudad y los 24 partidos del conurbano.

A nivel general, los vecinos del área metropolitana están más satisfechos con el servicio de agua y cloacas, con un 56% de aceptación, seguido por los trenes, con el 52%, el sistema de colectivos, con el 49% de respuestas afirmativas, mientras que hay más críticas con respecto a la salud y a la educación públicas, que reciben apenas el 29% y 28% de aprobación, respectivamente.

En cuanto al transporte, desde el CEM aclararon que en el área metropolitana la mayoría de los habitantes utiliza el colectivo para trasladarse, mientras que el 12% de quienes viven en el segundo cordón de Gran Buenos Aires utiliza también el tren, frente a 8% del primer cordón y sólo 5% de los que residen dentro de la ciudad.

Los porteños son críticos con respecto a los dos: sólo 33% aprueba el servicio de colectivos y el 41% está conforme con el de trenes, que casi no usa.

Los más satisfechos con ambos servicios de transporte son los vecinos de San Fernando, La Matanza y Ezeiza, con un 76%, 71% y 69% de aprobación al funcionamiento de los colectivos, respectivamente, y 86% y 73% (en el caso de los últimos dos partidos) con respecto a los trenes. En tanto, los vecinos de la ciudad, de José C. Paz y San Miguel son los más disconformes en cuanto a ambos medios. Los aspectos de salud y educación públicos merecen un capítulo aparte. Por ejemplo, reciben escasa aprobación en la ciudad de Buenos Aires, pero gran parte de sus habitantes no se atiende en hospitales públicos (apenas el 17% no tiene cobertura de salud) y es alta la proporción de alumnos en escuelas privadas. Es decir, califican servicios que no conocen de cerca o que no utilizan.

Con respecto a los hospitales públicos, los más conformes son los vecinos de Vicente López, con un 56% de aprobación, seguido pro sus vecinos de San Isidro (47%) y San Fernando (42%). Entre los porteños, sólo un 33% los evaluó en forma positiva, por debajo de partidos como La Matanza y Tigre (38%), entre otros. Los más disconformes son los habitantes de Moreno, donde sólo el 14% aprueba su funcionamiento, los de Avellaneda (16%) y Tres de Febrero (17%), según el CEM.

En cuando a la educación pública, los más conformes son los vecinos de Vicente López (46%), Morón (43%) y Avellaneda (42%), y los más insatisfechos con su calidad son los de José C. Paz (apenas la aprueba un 10%), Moreno (11%), Florencio Varela (15%) e Ituzaingó (16%).

Los porteños ocupan el 5º lugar en cuanto a conformidad, aunque sólo el 33% aprueba la gestión estatal educativa.

Con respecto al agua potable y el servicio de cloacas, la evaluación es muy dispar según la zona, ya que hay grandes inequidades de acceso. En la ciudad donde la cobertura de agua potable llega al 99,6%) un 82% aprueba la calidad del servicio, seguido por Vicente López (80%), San Fernando (75%) y Tres de Febrero (74%). En cambio, los más disconformes son los vecinos de José C. Paz (12% de aprobación), Malvinas Argentinas (13%). Moreno (19%) y Merlo (23%). No casualmente en estos distritos la cobertura del servicio es muy inferior.