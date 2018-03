La FIFA dio luz verde para el VAR en Rusia 2018, en una decisión histórica

El Mundial terminó de ingresar definitivamente al siglo XXI con el cambio histórico que hoy aprobó la International Footbal Association Board en su 132ª Asamblea: el VAR (Video Assistant Referee) dirá presente en Rusia. Por primera vez, un mundial contará con asistencia de la tecnología para que los árbitros puedan decidir en jugadas dudosas.

Así lo determinó el ente que regula las normas del fútbol. La IFAB está compuesta por la FIFA y las federaciones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia, es decir, de la tierra donde nació el fútbol moderno a mediados del siglo XIX. En la reunión realizada en Zurich, ciudad sede de la FIFA, los ocho integrantes de la IFAB aprobaron por unanimidad la presencia del VAR en Rusia 2018.

Los árbitros de la Copa del Mundo pondrán apoyarse en la tecnología en cuatro situaciones, según lo determinado por la IFAB: la validación o no de un gol dudoso, la sanción o no de un penal, una infracción que merezca una tarjeta roja directa (no se podrá usar para una segunda amarilla) y un probable error en la identificación de un jugador.

La IFAB está compuesta por la FIFA y las federaciones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia, es decir, de la tierra donde nació el fútbol moderno a mediados del siglo XIX.

Además, la IFAB autorizó que, a partir de los octavos de final, cuando haya partidos de eliminación directa, en caso de tiempo suplementario, los equipos puedan tener un cuarto cambio durante esos 30 minutos.

En los hechos, ante una jugada dudosa, el árbitro podrá recurrir el VAR. Tres árbitros monitorean el partido en una sala llena de pantallas que toman las jugadas desde distintos ángulos. A través de un monitor a un costado del campo de juego, el árbitro puede consultar la jugada polémica y determinar su fallo. Un sistema similar se utiliza en el rugby para validar o no un try dudoso.

La historia de los mundiales está jalonada de jugadas polémicas, como el gol inglés en la final de 1966 contra Alemania, la mano de Dios de Maradona en México 86, el gol que no se le dio a España contra Brasil en ese mundial y el gol de Alemania contra Inglaterra en 2010.

A través de un monitor a un costado del campo de juego, el árbitro puede consultar la jugada polémica y determinar su fallo.

También la no expulsión del arquero alemán Harald Schumacher en la semifinal con Francia en España 82, en una de las jugadas más violentas de la historia. Todas situaciones que hubieran sido pasibles de la aplicación del VAR.

Hace cuatro años, la FIFA había dado un primer paso con la introducción, en la copa de Brasil, del Detector Automático de Goles, un sistema que alerta al árbitro cuando la pelota pasa íntegra la línea de gol. Se aplicó en un gol de Francia contra Suiza. El balón apenas traspasó la línea, en una jugada polémica, pero el árbitro lo convalidó porque el sensor se activó.

Hasta ahora, el VAR se había utilizado en la Copa de las Confederaciones del año pasado en Rusia. Las ligas de Italia, Alemania y Francia también lo incorporaron.

La validación o no de un gol dudoso, la sanción o no de un penal, una infracción que merezca una tarjeta roja directa (no se podrá usar para una segunda amarilla) y un probable error en la identificación de un jugador.

A nivel sudamericano, se implementó en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. A pesar de las polémicas en su implementación, el presidente de la FIFA se manifestó satisfecho con la medida. “Tendrá un impacto positivo en el juego. Estoy muy feliz por abrir esta oportunidad”, opinó Gianni Infantino.