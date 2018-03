El Merval cerró en baja, en línea con las bolsas del mundo, y atento a Wall Street

Los papeles de Macro se hundieron 4,38 por ciento, a 217,30 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su segunda caída consecutiva al retroceder 0,31%, hasta situarse en las 31.914,72 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se movió en terreno negativo en línea con el resto de las bolsas del mundo, los otros retrocesos más importantes los registraron Aluar (4,24%), Holcim (3,57%), y San Miguel (3,49%).

El total negociado en acciones ascendió a 913.058.371 pesos, con un balance de 47 papeles en baja, 37 en alza y 8 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, los mercados globales iniciaron una fuerte ola de ventas luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un fuerte incremento de los aranceles de acero y aluminio en ese país.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 subió 0,69%, el AY24 mejoró 0,62%, el Descuento en pesos ascendió 0,64%, el Descuento en pesos retrocedió 0,46%, el Par en dólares restó 0,74%, el Par en pesos descendió 0,51%, el PR13 se contrajo 0,25%, y el PR15 bajó 0,20%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cedió 0,59% ($ 168,50), el TVPP (en pesos) perdió 0,56% ($ 8,90), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se depreció 2,78% ($ 175), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) creció 2,78% ($ 185).

¿Qué pasó con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron la última rueda de la semana bursátil con claro signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Macro cayeron 4,27%, a 106,84 dólares cada uno, y lideraron los retrocesos.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Edenor (3,49%, u$s 54,55), Telecom Argentina (3,19%, u$s 31,53), y Ternium (2,75%, u$s 33,71).

Ayer, Trump precisó que los Estados Unidos impondrá la próxima semana aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio.

Luego del anuncio las acciones en el mercado neoyorquino cayeron con fuerza.

¿Qué pasó en el resto de las bolsas?

Las principales bolsas europeas y asiáticas también finalizaron la semana en terreno negativo, a raíz de las palabras de Trump.

En Inglaterra, el FTSE 100 bajó 1,47%; en Alemania, el DAX 30 cayó 2,27%; en Francia, el CAC 40 se hundió 2,39%; mientras que en España, el IBEX 35 se contrajo 1,94%.

Por otro lado, las acciones japonesas bajaron a un mínimo de dos semanas y media, con un fuerte declive en siderúrgicas y fabricantes de vehículos.

El Nikkei cayó 2,5%, a 21.181,64 puntos, su nivel de cierre más bajo desde el 14 de febrero. En la semana el índice bajó 3,2%.

Por otro lado, el índice general Topix perdió 1,8%; en Hong Kong, el Hang Seng descendió 1,48%; en China, el índice Shanghai cedió 0,59% y el Shenzhen se contrajo 0,64%. En Taiwán, el Taiex restó 0,81%, mientras que en Corea, el Kospi retrocedió 1,04%.