Otro 1º de Marzo sin liturgia frente al Parlamento

"Muévanse, no se queden parados. Levanten los carteles ahora cuando pase", vociferaba a su tropa Mariana Rodríguez Varela, bautizada por sus críticos en las redes sociales como "la loca de los bebitos". La estrategia sería, tal vez, para que parecieran más de los que eran. Sus seguidores, que no llegaban a la veintena, desplegaron afiches mostrando un feto con la leyenda "Quiero nacer". Eran las 11.44 y Mauricio Macri, finalizada la Asamblea Legislativa, volvía a la Casa Rosada.

"¡Mauricio! ¡Mauricio!", comenzó a gritarle Rodríguez Varela al auto oficial, mientras pasaba la mitad de su cuerpo del otro lado de la valla de seguridad ante la mirada de cuatro gendarmes, de los dos mil que blindaron los alrededores del Palacio, incluso monitoreando en las calles adyacentes al recorrido presidencial. El vehículo de Macri siguió, raudo; y la militante antiaborto salió a la carrera. Unos 300 metros de sprint después, se excusó: "Iba muy rápido, no se lo pude dar". El bebito de yeso de 6 centímetros no llegó a su destinatario.

En contraste con el recuerdo de la liturgia peronista en los 1M de Cristina Fernández de Kirchner, pocos se acercaron ayer a celebrar el recorrido de Macri. La enorme mayoría pasaba de largo, rumiando la vuelta que debían dar por el operativo que convirtió en una isla desierta la plaza por la que suelen acortar camino.

Entre la pequeña columna de antiabortistas, una abuela de 76 años vestía orgullosa la única remera con el rostro presidencial y un afiche en el que le deseaba la cárcel a la ex Presidenta. Ella sí aplaudió el paso del auto. Un puñado se sumó y otros, todo lo contrario. "Por tu culpa me quedé sin trabajo", le gritó un joven que pasaba. En Avenida de Mayo se corearon insultos. Macri no se dio por aludido y continuó saludando: si bien el auto iba con las ventanillas bajas, el volumen de la fanfarria de los granadores que lo escoltaban debe haberlos acallado.