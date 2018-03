Surrealista: un solo coleccionista pagóu$s 155 millones por 13 obras de Picasso

Pablo Picasso fue la figura de las ventas en Londres. Christies vendió una de sus obras tardías de 1967, que hace una década fue comprada en u$s 13,3 millones y ahora subió a u$s 19,2 millones, un 44%. Otras cuatro obras suyas se vendieron en más de u$s 5 millones y una, realizada en 1930 y de imagen surreal, fue la obra más peleada y llegó a u$s 11,6 millones. Después del Brexit, la libra se ha recuperado y está a u$s 1,4. El retrato de Van Dongen, como decíamos la semana pasada, no encontró comprador por la alta estimación, pero sí encontró comprador el Degas que llegó a los u$s 12,6 millones. Quince obras superaron los u$s 5 millones y treinta se vendieron en más de u$s 1,5 millones.

Muy buenos precios para las obras de Claude Monet con alguna que superó los u$s 10 millones y un pequeño boceto sobre papel, estimado en

u$s 400.000, quintuplicó su estimación y fue récord.

Kandinsky sigue siendo muy atractivo y una de sus obras previas a la abstracción alcanzó los u$s 9,4 millones. Magritte y Miró siguen siendo las figuras más demandadas entre los surrealistas y un lindísimo Wilfredo Lam se pagó u$s 550.000. Varias obras, que eran de la colección privada del artista catalán Antoni Tàpies, lograron buenos precios y recaudaron u$s 16 millones. Un 22% no se vendió debido a las altas estimaciones.

La obra de Balthus logró u$s 3,2 millones y la acuarela de Schlemmer u$s 689.000. Felices en Christies ya que recaudaron en 24 horas u$s 250 millones y ahora esperan superarlos en los remates de la próxima semana de arte contemporáneo.

Sothebys también está muy feliz, el miércoles a la noche vendió en u$s 167 millones 16 obras, un promedio superior a u$s 10 millones por obra. La figura nuevamente fue Picasso, el retrato de María Theresa que publicamos la semana pasada que llegó a casi u$s 70 millones, superó su estimación.

El mercado de las obras de Marc Chagall es muy fuerte y algunas de sus obras duplicaron su estimación, lo mismo ocurrió con un Léger lindísimo que se ofrecía y que llegó a u$s 3,7 millones pese a su pequeño formato. Sigue en alza la obra del escultor suizo Alberto Giacometti y su candelabro llegó a u$s 10,6 millones.

Gran precio para el pequeño André Derain fauvista realizado en el Puerto de Collioure que se vendió en u$s 15 millones. La obra futurista de Boccioni se vendió en más de su estimación, en u$s 12,7 millones. Otro Picasso tardío de un Matador español llegó a u$s 23 millones. A continuación vendieron las obras surrealistas en u$s 24 millones y fueron las tres miniaturas de Dalí, que atesoraba la Señora Atucha en su casa de París, las estrellas de la venta ya que duplicaron y triplicaron sus bases y las tres se vendieron en un total de u$s 8,9 millones.

Buen comienzo de la temporada, pero hay que destacar que la mayoría de las obras se vendieron en sus bases mínimas y solamente las que hemos destacado superaron las expectativas.