Oscar récord: un anuncio de 30 segundos en la gala ya cuesta u$s 2,6 millones

El domingo se celebra la 90ª edición de los premios Oscar en el tradicional Dolby Theatre de Hollywood. Conducidos nuevamente por el comediante Jimmy Kimmel, la transmisión para la Argentina estará a cargo de TNT desde las 21 hs, mientras que la llegada de las estrellas por la Alfombra Roja podrá verse a partir de las 19.30 por el canal E!.

Más allá del glamour y el arte, el Oscar es uno de los eventos mediáticos de mayor relevancia a nivel mundial, siendo clave para las marcas.

A tal punto es el interés que la cadena ABC anunció que había comercializado el último inventario disponible para la transmisión con varias semanas de anticipación. De hecho, cuando comenzó la venta. Rita Ferro, presidenta de ventas publicitarias de Disney-ABC TV Group, anunció que ya tenía comprometido el 98% del espacio de pauta. Ferro y su equipo establecieron un récord por estos ingresos. Según los compradores, la tasa actual de un spot de 30 segundos costó u$s 2,6 millones, una gran diferencia en relación al año anterior, en la que el precio por el mismo tiempo fue de u$s 1,9 millones, de acuerdo a Standar Media Index.

Los altos precios indican la competencia entre anunciantes para asegurar su lugar en el evento. Esto sucede incluso con el rating en baja (32,9 millones de espectadores en 2017). Sin embargo, el Oscar continúa ofreciendo beneficios como una segmentación orientada a lo cultural y un entorno de marketing más organizado, ya que los productores establecen un límite de volumen de publicidad, según destacan en AdLatina.

Aún así en los últimos años aumentó la cantidad; según Kantar Media, entre 2007 y 2012, ABC emitió alrededor de 60 anuncios de 30 segundos y unidades promocionales que sumaron 31 minutos en pauta; y en los últimos tres años la carga aumentó hasta 80 unidades, o 45 minutos de tiempo.

Samsung, Walmart, AT&T, Rolex, Verizon, Cadillac y McDonalds son de los que más gastaron en la emisión de 2017, clientes que volverán este año junto a Discover Card, Johnson & Johnson, Microsoft, Netflix, T-Mobile, General Electric y Nike.

Apuestas y favoritos

"Tres anuncios por un crimen" (siete nominaciones) y "La forma del agua" (trece nominaciones) son las favoritas tanto de los especialistas como de los apostadores. Por un lado, según Rotten Tomatoes, portal que mide la aceptación de los filmes, ambas alcanzan un 92%.

Por el otro, para Bwin, "Tres anuncios por un crimen" es la favorita a Mejor Película pagando u$s 1,70 por dólar invertido. En tanto que "La forma del agua" paga u$s 2,50, "Lady Bird" u$s 12; "Get Out" u$s 16; y "Dunkerque" 34 por dólar.

La misma figura se repite entre otras casas de apuestas, tales como William Hill, Odds Checker y Paddy Power, que pagan un poco más por el policial que por la fantástica: 4 contra 5, 10 contra 11 y 5 contra 6, respectivamente.

Además, las cuatro casas de apuestas coinciden en Gary Oldman será el mejor Actor, ("Las horas más oscuras"), Frances McDormand la Mejor Actriz ("Tres anuncios por un crimen") y Guillermo del Toro el Mejor Director ("La forma del agua").

En tanto, en la categoría Mejor Película Extranjera se impone la chilena "Una mujer fantástica", al pagar u$s 1,60 contra los u$s 2,60 de la sueca "The Square"