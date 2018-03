Lula no tiene "miedo" a ir a la cárcel porque es "inocente"

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva admitió que la idea de ir a la cárcel "pasa todos los días" por su cabeza, pero no tiene miedo porque es "inocente". Lula reafirmó a AFP que quiere presentarse a las elecciones presidenciales de octubre y cree que ganará "en primera vuelta". Condenado a más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, Lula enfrenta otras causas judiciales y la justicia electoral podría invalidar su candidatura. "Si me condenaran y me encarcelaran, estarán condenando a un inocente. Eso tiene un precio histórico. Si quieren tomar esa decisión, tendrán que cargar con la responsabilidad de lo que ocurra en este país. Por eso, duermo tranquilo".