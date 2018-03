El "boludo" de Michetti, los ausentes, el 'verde' y otras perlitas del Congreso

El presidente Mauricio Macri inauguró hoy el 136° período de sesiones ordinarias del Congreso. Qué pasó antes, durante y después de su discurso dentro del recinto y en las afueras del edificio.

Michetti a Monzó: “Ayudame boludo, hablá vos que no me dan pelota”

La vicepresidenta Gabriela Michetti protagonizó un blooper junto a al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, antes de abrir las 136° sesiones ordinarias en el Congreso.

Primero, Michetti pensó que Monzó estaba llorando. “No, me arden los ojos y me puse lagrimal”, le respondió el diputado. Luego, se escuchó a la vicepresidenta quejarse entre risas de que en el recinto nadie le prestaba atención.

“¿Podemos comenzar, por favor? Me encanta la bola que me dan, ¿lo querés decir vos? (le pregunta a Monzó). Tomá hablá vos, ayudame boludo, dale hablá, es que no me dan pelota”, dijo Michetti segundos antes de abrir la sesión.

Vestidos de verde

Como un guiño a favor del debate por el aborto legal, seguro y gratuito, varios funcionarios públicos eligieron vestirse con alguna prenda de color verde.

Mucho verde entre diputadas y senadoras. ¿Será señal? pic.twitter.com/GZl9KAVnkt — Noe Barral Grigera (@nbg__) 1 de marzo de 2018

Los legisladores Fabio Quetglas y Josefina Mendoza (Cambiemos), Gabriela Cerruti (FpV), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y Victoria Donda (Libres del Sur), entre tantos otros, se mostraron con sus pañuelos verdes.

La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) usó un vestido verde y el diputado Martín Lousteau (Vamos Juntos) eligió vestir una corbata de ese color.

El interbloque Socialdemócrata ya está en el Congreso para participar de la #AsambleaLegislativa y escuchar el discurso del presidente @mauriciomacri pic.twitter.com/UFnuHhStSW — Martín Lousteau (@GugaLusto) 1 de marzo de 2018

Las propuestas más aplaudidas

Los aplausos más fuertes se escucharon en la Cámara de diputados cuando el Presidente mencionó dos iniciativas en particular: la educación sexual, salud y métodos anticonceptivos en los colegios, centros de salud y comunidades, y la equidad salarial y licencia por paternidad.

Los ausentes

En total, hubo 22 ausentes.

Con aviso previo, desde el Cristinismo justificaron la ausencia de la expresidenta y diputada por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, con que no quería "opacar" la alocución de Mauricio Macri.

Otro de los ausentes dentro del kirchnerismo fueron el diputado Máximo Kirchner, Fernanda Vallejos, que fue madre y se encuentra de licencia, Andrés 'Cuervo' Larroque, María Emilia Soria, Verónica Mercado y Julio De Vido, quien está detenido sin fueros.

Algunos senadores también dieron el faltazo. Carlos Saúl Menem (La Rioja), José Alperovich (Tucumán), Carlos Reutemann (Santa Fe) y Fernando "Pino" Solanas (CABA), entre otros, no asistieron a la asamblea legislativa.

Michetti le "sopló" un dato al Presidente

Al hablar sobre seguridad, Mauricio Macri enumeró una serie de datos y al momento de dar la cifra sobre tasa de homicidios, hizo un silencio. En ese momento, la vicepresidenta Gabriela Michetti le recordó el número al oído.

Cecilia Pando y gendarmes afuera del Congreso

A diferencia de lo que se vio el año pasado, en esta oportunidad hubo muchos más gendarmes haciendo cordón humano afuera del Congreso. Junto a ellos, hubo un grupo de personas que se manifestó en contra del aborto.

Afuera del Congreso, los únicos movilizados con afiches son los anti-aborto. #1M pic.twitter.com/1a3RX5vBgq — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) 1 de marzo de 2018

Con afiches con la frase "quiero nacer", se pudo ver a la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, Cecilia Pando.

Uno de los bloopers fuera del Congreso fue una manifestante que corrió al auto del Presidente para darle un bebé como souvenir.