El Senado definió sus autoridades pero dejó afuera a Di Tullio

Con una discusión que enfrentó al kirchnerismo con el oficialismo y el peronismo y que incluyó el reclamo para que haya más mujeres en la conducción, el Senado eligió ayer a sus autoridades. Sin la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el recinto, fue rechazada la propuesta de sus senadores de designar a la ex diputada Juliana Di Tullio en una Prosecretaría. En la votación, el kirchnerismo perdió ese cargo a manos de los peronistas no alineados del bloque Federal.

Sin debate, quedaron al frente del cuerpo el reelecto presidente provisional, Federico Pinedo, y sus vices Omar Perotti (PJ), Juan Carlos Marino (UCR) e Inés Pilatti Vergara (Frente para la Victoria).

La puja se originó por la Prosecretaría de Coordinación Operativa. El Frente para la Victoria propuso a Di Tullio basándose en dos argumentos: los cargos que le corresponden al bloque por la cantidad de senadores que tiene, y la baja representación femenina entre las autoridades de la Cámara.

"El cargo de coordinador operativo corresponde a la tercera fuerza con representación parlamentaria en este Senado", enfatizó Marcelo Fuentes, quien además mencionó que "salvo ahora que hay una vicepresidenta segunda (en referencia a la debutante Pilatti Vergara), todas las autoridades son varones". Pasó entonces a promover a Di Tullio, ante el visible malestar del jefe del bloque de los senadores peronistas, Miguel Pichetto.

Al cruce le salió el salteño Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal, quien sostuvo que esos cargos no se reparten por "proporcionalidad" sino por "acuerdo político" y propuso ratificar en ese cargo a Ángel Torres, un hombre de su confianza.

Pichetto pidió votar para resolver la disputa y avisó que daba a su bloque libertad de acción, pues las senadoras le habían planteado que apoyarían la designación de una mujer. Aun así, el Frente para la Victoria perdió la votación. Torres fue nombrado con 44 votos a favor, del peronismo y de Cambiemos, y 18 en contra.

Apoyando a Di Tullio votaron las senadoras del PJ Inés Blas, Norma Durango, Silvina García Larraburu, Sigrid Kunath, Cristina López Valverde y Beatriz Mirkin, pero también los senadores José Mayans y Daniel Lovera. Los dos últimos votos mostraron una división en el bloque de Pichetto que excedió la discusión de género.

La votación, además, dejó como tema pendiente una propuesta de García Larraburu para garantizar la paridad de género entre autoridades de la Cámara a través de una modificación del reglamento. Además, fueron ratificados los secretarios administrativo y parlamentario, Helio Rebot y Juan Tunessi (Cambiemos) y los prosecretarios Mario Daniele y Eric Calcagno (PJ).