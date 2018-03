Para extender la temporada, Punta del Este inicia su outlet con descuentos de hasta 60% en marzo

Con muchos argentinos, Punta del Este volvió a vivir un muy buen verano este año, similar al de 2017, que había sido ya muy positivo. Los empresarios de la ciudad uruguaya apuntan ahora a extender la temporada, atrayendo más visitantes en marzo, cuando la ocupación suele bajar por el calendario escolar, con promociones y descuentos que llegan al 60% en diferentes rubros.

Bajo el nombre "Punta del Este Outlet", lanzaron una serie de medidas acordadas entre hoteles, gastronómicos y comercios, que se suman a los beneficios ofrecidos por el Gobierno desde hace algunos años y hasta abril, como la devolución de IVA en gastronomía a extranjeros.

"En realidad, siempre en marzo los precios suelen ser más bajos, por un tema de demanda. Pero ahora buscamos potenciar el atractivo este mes con descuentos y mejores tarifas. Queremos que los turistas sepan con qué se van a encontrar cuando vienen. Hasta el fin de semana tenemos el ATP Challenger de tenis; del 5 al 12 de marzo, lanzamos Punta del Este Outlet, aunque los beneficios continúan hasta fin de mes. Y del 12 al 17 es la semana del automovilismo, ya que se realiza la Fórmula E", destacó José Pereyra, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado.

En rigor, los descuentos ofrecidos en marzo rondan del 20% al 80% en comercios, frente a valores de enero; de 50% a 60% en hoteles y en el alquiler de propiedades, con rebajas adicionales en comisiones inmobiliarias; y también hay rebajas en gastronomía, con la oferta de menúes más económicos.

"Los comercios siempre hicieron rebajas en marzo, pero no lo comunicaban; muchos pertenecen a argentinos, brasileños o paraguayos, que en lugar de llevarse la mercadería no vendida y que pierda más valor, prefieren venderla más barata y hasta al costo en marzo. Los descuentos se dan en varios rubros, desde indumentaria y calzado hasta relojes. Por eso en algunos casos llegan al 80%"; explicó Pereyra.

Por la menor demanda, los hoteles también suelen reducir tarifas en marzo. Este año y durante todo el mes, estiman que la noche costará hasta un 60% menos que en enero. Desde el sector informaron que se puede conseguir una noche en un cinco estrellas por u$s 200 y en cuatro estrellas, por u$s 90.

En el caso de los alquileres, las tarifas suelen ser entre 50% y 60% menores a enero. Pero además la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado acordó entre sus socios ofrecer bonificaciones; así, rebajarán un 50% las comisiones que cobran por alquilar propiedades y un 10% por otros servicios.

Además, la Corporación Gastronómica de Punta del Este promociona un menú al mediodía, entre sus socios, que incluye bebida, entrada, plato principal y postre por u$s 17 (unos $ 342), valor al que además hay que descontar, en caso de pagar con tarjeta de crédito emitida en la Argentina, un 18% en concepto de IVA, lo cual dejaría el menú en u$s 14, es decir, unos $ 280. "Y por poco más de u$s 20 hay oferta gourmet de primera. Los precios son muy competitivos", destacó Pereyra.

Sobre la temporada, el presidente de la Cámara Empresaria de Punta del Este destacó que fue buena, similar a 2017. "En los últimos 15 años, la mejor temporada fue la del verano 2016/2017, que significó el regreso de los argentinos a Punta. Este verano se consolidó ese regreso. De cada tres turistas en Punta, dos son argentinos. Este año no vinieron tantos brasileños, aunque los que nos visitan eligen los hoteles más caros", comentó Pereyra (ver aparte).