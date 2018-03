Hay seis postulantes a la presidencia en Venezuela

El Consejo Nacional Electoral venezolano extendió hasta hoy el plazo de postulación de candidatos para las presidenciales del 22 de abril, lo que permitió la inscripción de seis aspirantes. Además del actual presidente Nicolás Maduro, se postulan el ex gobernador y desertor chavista Henri Falcón, un pastor evangélico, un ex militar, un empresario y un ingeniero. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) repudió la decisión "unilateral" de Falcón y lo dejó fuera de esa alianza. Días atrás, la MUD dijo que no se presentará a los comicios que califica de "farsa". Asegura que no existen condiciones para una campaña y sufragio "justos" y "transparentes".