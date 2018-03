Angelici: “Muchos que cantan contra Macri lo votaron y lo volverán a votar"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, relativizó hoy la trascendencia de los cantos en estadios de fútbol, que insultan al presidente Mauricio Macri. "No hay que darles trascendencia. No sale de lo futbolístico. Se generó desde afuera con declaraciones insinuando que Boca se beneficiaba", dijo el dirigente radical.

Según Angelici, el fenómeno comenzó con “un error arbitral involuntario en Boca - San Lorenzo. Luego, se fue repitiendo como un hit chistoso”.

"No estoy de acuerdo con parar los partidos. Hay que jugar", dijo en relación a la propuesta de Guillermo Marconi, de frenar los juegos ni bien comiencen los cánticos.

“El Presidente está en cosas más importantes que estar metido en el fútbol. Le gusta, es futbolero, hincha de Boca, pero de ahí querer instalar que el Presidente pueda meterse en el fútbol argentino por un arbitraje, es un disparate”, dijo Angelici en el programa A Dos Voces.

El dirigente también aseguró que no fue ni es operador del gobierno en la Justicia y aseguró que le gustaría sentarse con la diputada Elisa Carrió, que lo acusó en tal sentido, para conocerla y decirle que “a lo mejor le llegan cosas que no son ciertas”.

Recordó que es abogado, integra el Colegio de Abogados y conoce a jueces y se preguntó: “¿Qué necesidad tiene el gobierno de tener operadores”. Este gobierno cree que la Justicia es un poder independiente que actúa mediante sus sentencias. No tiene ni un solo operador que vaya a la Justicia a hablar”, sostuvo.

Sobre Carrió sostuvo que “aportó mucho a esta coalición (Cambiemos) y es muy valorada por el Presidente (Mauricio Macri). Si él la valora, yo la valoro” y agregó: “No nos conocemos. Algún día nos podemos sentar y le puedo explicar; le llegan cosas que a lo mejor no son ciertas; se dicen tantas cosas de mi, quizá por cultivar un perfil bajo”.

Aclaró además: “No tengo una sola causa, no fui indagado ni procesado, jamás pisé un tribunal en condición de indagatoria y pasé por empresas, trabajos sociales, presidente de una fundación ahora de Boca, estoy en el Colegio de Abogados. No puedo evitar que haya gente que no me quiera”.

Estimó que “a lo mejor tendré una oportunidad de sentarme y contestarle en la cara lo que me pregunta” Carrió. “Soy frontal”, acotó.

Dijo además que es radical, que fue delegado al comité nacional en la época del ex presidente Raúl Alfonsín y además dijo que el presidente Macri es su “amigo” y por él siente respeto y admiración. “Dónde estuvo le fue bien, como presidente de Boca, como jefe de gobierno porteño y ahora pone mucho esfuerzo para salir del país en que nos encontramos. Admiro su vocación, dejó todo para ponerse al servicio de todos los argentinos”, dijo.