Crece la idea de dar asueto a empleadas el 8 de marzo: intendentes pican en punta

El paro de mujeres del 8 de marzo está cada vez más instalado, sobre todo en un contexto donde la decisión del presidente Mauricio Macri de habilitar el debate por la despenalización del aborto y dar libertad de acción a sus legisladores, aún cuando él adelantó su postura contraria, potenció las expectativas en torno al evento donde se conmemora la masacre de más de un centenar de obreras en un incendio en una fábrica de Nueva York.

De esta manera, casi no hay actor político y cultural que pueda mantenerse al margen del fenómeno, que se espera estará entre los más masivos de los últimos años. Por eso, entre las reacciones que se visualizan a través de las redes sociales comenzaron a sumarse expresiones que claman para que desde el poder político se faciliten las condiciones para que las mujeres participen del paro y la marcha, en tanto el colectivo no cuenta con una organización centralizada de raigambre para garantizarlo. La CGT, por caso, sumida en una crisis de proporciones, no ha dicho nada al respecto y se cuenta con el antecedente del año pasado, donde se mantuvo en silencio cuando las mujeres pugnaban por organizar y participar del paro.

Las primeras reacciones institucionales -al margen de asambleas y sindicatos que no están bajo el control de la dirigencia tradicional - están llegando desde las intendencias del conurbano. Uno de los primeros que acusó recibo -ya lo había hecho el año pasado- fue el intendente del Municipio de Moreno, Walter Festa, quien anunció que dará asueto “a todas las trabajadoras públicas para que puedan asistir al Paro Nacional de Mujeres”.

"Estamos viviendo un momento histórico en el que cada vez más mujeres se están empoderando y exigiendo que se respeten sus derechos. Creemos que es importante que desde el ámbito público podamos contribuir para que ese día puedan movilizarse y expresar su voz en las calles contra la violencia machista y la desigualdad de género", aseguró Festa.

Lo mismo anunció Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, quien firmó un decreto para dar asueto a todas las trabajadoras del Municipio durante el 8 de marzo. “La medida tiene por objetivo promover que las empleadas de la Comuna puedan adherir al Paro Nacional de Mujeres y participar de la movilización central a Plaza de Mayo”, informó el Municipio con un comunicado.

“Estamos frente a un momento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres. Desde el Municipio de Lomas de Zamora decidimos dar asueto a las trabajadoras porque es justo que puedan manifestarse por la igualdad y expresar colectivamente un reclamo para terminar con la violencia y el machismo”, explicó Insaurralde.

Como parte de la medida, trabajadores del Municipio también colaborarán con comedores y merenderos llevados adelante por mujeres, para que los chicos reciban su alimento y las vecinas puedan participar del paro y movilización por el Día Internacional de la Mujer, se informó.

El municipio de Esteban Echeverría, conducido por el vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, también se sumó a los asuetos otorgados por las comunas, informaron en el portal La Tecla.

A Festa, Insaurralde y Gray se sumarían otros intendentes del conurbano, algunos K y otros exkirchneristas y/o peronistas en transición que “articulan”, dijeron a El Cronista fuentes que siguen de cerca el espacio de interacción de los jefes comunales.

Mayra Mendoza, la diputada camporista, celebró la decisión de los intendentes que hicieron el anuncio y reclamó en twitter que se los imite: “Que todos los municipios tomen la misma decisión, asueto administrativo a las trabajadoras”.

Que todos los municipios tomen la misma decisión, asueto administrativo a las trabajadoras!#8M #NosotrasParamos #NiUnaMenos #NiUnDerechoMenos

Movilización de Plaza de Mayo a Congreso. Vamos todas! Por nuestros derechos, por una vida libre de violencias. ✌ https://t.co/rmbORHjLfi — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) 28 de febrero de 2018

Por su parte, en La Plata, el concejal del Bloque Partido Justicialista, Fabián Lugli, presentó un proyecto de ley para que se declare, el 8 de marzo, asueto administrativo para todo el personal femenino. Según informa el portal InfoPuntoyAparte, de aprobarse esta propuesta, cada año se contará con un día no laborable, que reivindique la batalla que se lleva adelante por reconocer la importancia de la mujer en una sociedad altamente desigual.

“Creo y apoyo la lucha que vienen llevando a nivel mundial las mujeres. En nuestro país, hace unos años este movimiento de lucha a tomado fuerza y presencia en la esfera pública, lucha que acompaño y reconozco; por eso considero una propuesta viable que el Departamento Ejecutivo, establezca el asueto administrativo para todo el personal femenino el 8 de marzo”, detalló Lugli.

En provincias la idea ya cuenta con adeptos: Ricardo Sastre, intendente de Puerto Madryn, hizo el anuncio: “Las mujeres deben tener las mismas oportunidades, por eso acompaño su lucha y el 8 de marzo habrá asueto municipal”. A su vez, en la misma provincia de Chubut, la diputada Provincial del FPV, Gabriela Dufour, presentó un proyecto para declarar asueto administrativo “para las mujeres trabajadoras de la Administración Pública que quieran adherir al Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo”.

Más allá de las especulaciones sobre las razones de fondo que llevaron al Gobierno a abrir el debate sobre la despenalización, es innegable que la irrupción de una agenda con las problemáticas que afectan a la mujer, desde el aborto, ahora, hasta los femicidios y las denuncias de acoso que involucran a figuras del espectáculo y los medios, en las últimas semanas, tiene el trasfondo de las movilizaciones por “NiUnaMenos”, que movieron la estantería social y cultural del país para que nunca se volvieran a acomodar.

Primera asamblea de AGD UBA. Vamos a fondo para lograr la despenalización del aborto. Ayer iniciamos la campaña. Educación sexual para no abortar, aborto legal para no morir. YA! pic.twitter.com/xGdEXsj0jC — ileana celotto (@IleanaCelotto) 28 de febrero de 2018

Las marchas marcaron un antes y un después en el país, con una notoria proyección internacional, donde una participación transversal y variada se vio influenciada por un sector muy activo que buscó y logró que la sociedad percibiera que los asesinatos de mujeres eran el emergente de una problemática más amplia, que incluía cuestiones laborales, de salud pública, de lenguaje, entre otras.

El 8 de marzo se verificará otra fase de un fenómeno de alcances impredecibles.