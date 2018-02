El Merval creció 1,5% y quebró la barrera psicológica de los 33.000 puntos

En una rueda volátil, el Merval consiguió modificar el rumbo negativo antes del cierre y concluyó la jornada con una suba de 1,50 por ciento, hasta situarse en las 33.004,01 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las alzas más importantes las registraron Andes Energía (14,19%), Hipotecario (11,94%), y Autopistas del Sol (5,74%).

"Tras la preocupación que disparó el primer testimonio de Powell que sonó 'hawkish', Wall Street intentó recuperar una mayor calma, ante lo cual las acciones locales buscaron sumarse a la recuperación, ante la decisión de mantener las tasas del BCRA y del respiro que se toma el dólar", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"Así es que el Merval, en otra rueda volátil, finalmente avanzó 1,5%, con las energéticas liderando la reacción en un clima de mayor selectividad a la espera también de 'drivers' domésticos, bajo un volumen que continúa más limitado y refleja una mayor cautela", agregó.

El total negociado en acciones ascendió a 870.429.412 pesos, con un balance de 48 papeles en alza, 29 en baja, y 15 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"Por su parte, los bonos estuvieron en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, y el riesgo país aún en los 400 puntos básicos, con la atención de los operadores concentrada en la demanda que captará la licitación de los bonos en pesos, dado que el avance en el financiamiento doméstico reduciría las exigencias de fondeo en el exterior", añadió Ber.

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,37%, el AY24 retrocedió 0,54%, el Descuento en dólares cayó 0,35%, el Descuento en pesos descendió 0,80%, el Par en dólares retrocedió 0,74%, y el PR13 mejoró 0,72%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) creció 1,79% ($ 1,71), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) resta 0,06% ($ 177,90%).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Cresud saltaron 3,01%, a 22,58 dólares cada uno, y lideraron las alzas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Globant (2,15%, a u$s 52,71), Galicia (2,12%, u$s 63,99), y Pampa Energía (1,90%, u$s 63,86).