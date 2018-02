Cómo soportó la industria de Fondos un febrero tan turbulento

Estando ya en los últimos días de febrero, el saldo que deja es que fue el mes de mayor volatilidad en dos años. La volatilidad mensual del Merval alcanzó niveles de 35 puntos, y son valores que fueron registrados a comienzo de 2016, en plena crisis del petróleo y dudas respecto de los emergentes. Los inversores han rotado carteras y han intentado buscar oportunidades dentro de un mercado que se mantienen en modo de ajuste. La clave pasa por determinar el impacto que este contexto más volátil -local e internacionalmente- ha generado en la industria de fondos argentina.

En un informe elaborado por el equipo de Research de Critera detallan que el mercado accionario argentino exhibió menores volúmenes operados y retornos negativos durante el mes de febrero. Los retornos mensuales al 23 de febrero para el Merval son de -3,38% mientras que en el acumulado anual marca una suba de 67,6%

“En particular con la industria de fondos, los activos bajo administración siguieron creciendo durante febrero. En este caso se debió mayoritariamente a las suscripciones de inversores minoristas”, agregan desde Criteria y resaltan que el segmento minorista creció en un mes $ 902.400 millones, mientras que, en el segmento mayorista, el aumento fue de $ 137.160 millones respecto de un mes atrás, permitiendo alcanzar un crecimiento global de $ 1.039 millones en el último mes.

“La industria se encuentra dominada por participantes institucionales representando el 54%. Sin embargo, continua la tendencia que indica que lentamente los fondos de individuos ganan más participación”, destacan desde el informe de Criteria.

Entre los fondos de renta variable que tienen como Benckmark al Merval que más ganan en los últimos 12 meses se destacan SBS Acciones Argentinas con un 96% de ganancia seguido por Superfondo acciones y Convexity IOL Acciones con un 76% de ganancia anual.

Desde Criteria resaltan que en este segmento “la industria está sobreponderando el sector de finanzas y seguros para superar al índice de referencia. También se encuentra el sector de telecomunicaciones con TECO2 siendo elegida por los gestores. Lo gestores están posicionados en sus carteras en promedio más del 3% que el índice tiene asignado a Central Puerto. Como papel predilecto fuera del índice resalta Loma Negra”. Dentro del mismo ránking, entre los fondos que más suscripciones han logrado en los últimos 12 meses se destacan Fima acciones con $ 877.116 millones, 1822 Raíces Valores Negociables con $ 532.776 millones y SBS Acciones Argentinas con $ 526.679 millones.

Adicionalmente, los analistas de la compañía resaltan que “para el subegmento que tiene como benchmark al índice Merval, la gestión activa muestra creación de valor por sobre la cartera de mercado”.

Por otro lado, para aquellos fondos que tienen como índice de referencia al Merval Argentina, el fondo Superfondo Renta Variable es que mayor retorno en los últimos 12 meses acumula, ganando 83%, seguido por Toronto Trust Multimercado con 81,5% de suba, FBA Acciones Argentinas y Consultatio Acciones Argentina con 80,5% de ganancia.

Los analistas de Criteria resaltan que “en el caso del índice Merval Argentina, los fondos no logran diferenciarse mucho por retornos y no logran despegarse mucho del índice de referencia. En general, los sectores favoritos son finanzas y energía. La industria no encuentra valor en el sector de agro. Los fondos con benchmark Merval Argentina han rotado hacia petróleo y gas posicionándose de forma neutral al índice. Recomendamos prestar especial atención a las siguientes acciones: YPFD, LOMA, PAMP y FRAN”.

Como conclusiones generales, desde Criteria sostienen que “se puede ver a una industria acusando el golpe percibido en los mercados internacionales. Los volúmenes promedios operados bajaron y los retornos fueron negativos. Por otro lado, continua la tendencia donde los individuos están suscribiendo más dinero que los institucionales. Esto indicaría que próximamente van a acaparar más del 50% del segmento”.